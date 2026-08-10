ريم نصر الدين تعلن عودتها إلى زوجها بعد عامين من الانفصال

وكشفت عن عودتهما من خلال صورة جمعتهما، نشرتها عبر حسابها على ، وأرفقتها برسالة رومانسية كتبت فيها: "أنا لست أحبك فقط، أنا أنتمي إليك".

وسرعان ما أثارت الصورة تفاعلاً بين المتابعين، خصوصاً أنها جاءت بعد فترة طويلة من إعلان انفصالهما، قبل أن يقررا منح علاقتهما فرصة جديدة والعودة إلى بعضهما.

وكانت وياسر البحر قد أعلنا انفصالهما قبل نحو عامين، من دون تفاصيل كثيرة تتعلق بأسباب القرار، قبل أن تؤكد الصورة طي صفحة الخلاف وبدء مرحلة جديدة في حياتهما معاً.