قرار أميركي يؤجّل الاجتماع العسكري.. وإسرائيل تماطل؟

أفادت مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد" بأن "تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني –الإسرائيلي – الأميركي حصل بقرار أميركي، لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشارت المصادر إلى أن " لا تزال تتهرّب من وضع جدول زمني للانسحاب من ، فيما تدعم موقف المطالب بذلك".



وأكدت المصادر أن "الوفد اللبناني جاهز للمشاركة في الاجتماع في أي وقت، وقد أعدّ العدّة اللازمة لدعم الموقف والشروط ".