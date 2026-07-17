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خاص الجديد

قرار أميركي يؤجّل الاجتماع العسكري.. وإسرائيل تماطل؟

2026-07-17 | 09:51
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قرار أميركي يؤجّل الاجتماع العسكري.. وإسرائيل تماطل؟
قرار أميركي يؤجّل الاجتماع العسكري.. وإسرائيل تماطل؟

أفادت مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد" بأن "تأجيل الاجتماع العسكري اللبناني –الإسرائيلي – الأميركي حصل بقرار أميركي، لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل لا تزال تتهرّب من وضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان، فيما تدعم الولايات المتحدة موقف لبنان المطالب بذلك".

وأكدت المصادر أن "الوفد اللبناني جاهز للمشاركة في الاجتماع في أي وقت، وقد أعدّ العدّة اللازمة لدعم الموقف والشروط اللبنانية".
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قرار أميركي يؤجّل الاجتماع العسكري.. وإسرائيل تماطل؟

خاص الجديد

محليات

لبنا

الولايات المتحدة

الإجتماع العسكري

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مصادر مواكبة للمفاوضات لـ"الجديد": تأجيل الإجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي الأميركي حصل بقرار أميركي لأسباب تقنية تتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل
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