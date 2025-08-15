ترامب يستقبل بوتين في ألاسكا.. وتغيير في البرنامج

استقبل الرئيس الأميركي ، الجمعة، نظيره الروسي في ألاسكا، حيث من المنتظر أن يعقد الطرفان قمة تاريخية.



وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت هي الأولى إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة ، حتى يتمكن من استقباله.



وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار ، قبل قمتهما بشأن الحرب في .



وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين.



وقالت الناطقة البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين في الطائرة الرئاسية إن: "المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ".



وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.