ترامب يستقبل بوتين في ألاسكا.. وتغيير في البرنامج

وكانت الطائرة الرئاسية الأميركية قد وصلت هي الأولى إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا، وظل ترامب داخلها لعدة دقائق، في انتظار نزول طائرة بوتين
، حتى يتمكن من استقباله.
وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة
، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا
.
وبالتزامن مع وصول الطائرتين، كشف البيت الأبيض
أن المحادثات التي ستجمع الرئيسين باتت ستعقد بحضور مساعدي الزعيمين.
وقالت الناطقة باسم
البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين في الطائرة الرئاسية إن: "المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس ترامب أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف
".
وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين، إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض أكدت حدوث تغيير في البرنامج.