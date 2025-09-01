الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"

2025-09-01 | 08:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حماس للإدارة الأميركية: خطتكم &quot;نقعوها واشربوا ماءها&quot;
حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"

رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" موجّها كلامه للإدارة الأميركية، تعليقا على الخطة التي تمّ التداول يها في الإعلام، "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفًا "غزة ليست للبيع".

وأضاف أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأكّد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني الى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله الى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

وقالت الصحيفة إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

وقال مسؤول آخر في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، "ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة".

وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".
مقالات ذات صلة
حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"

عربي و دولي

حماس

غزة

الخطة الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية
ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
10:13

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

10:13

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية
09:03

متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي.

09:03

متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
10:13
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سيناء قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية
10:12
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية
09:03
ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"
07:18
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
04:46
الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى
02:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025