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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

2023-10-02 | 05:15
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كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تنخفض على الساحل. تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد، وانفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة تشتد لتقارب ال 55كم/س.


وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بسبب تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق  تركيا، والذي يؤدي إلى ظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة، على ان  يستقر  اعتبارا من ظهر الاربعاء.

ملاحظة : معدل درجات لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة ، و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي اصبحت دون معدلاتها في المناطق الداخلية والجبلية، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتلامس سرعتها ال55 كم/س مع انفراجات واسعة خلال النهار ، في حين تتركز غزارة الامطار اعتبارا من مساء اليوم و حتى صباح الغد، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى سوء في الرؤية احيانا.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تنخفض على الساحل. تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد، وانفراجات واسعة خلال النهار ورياح ناشطة تشتد لتقارب ال 55كم/س.

الأربعاء:  غائم إجمالا صباحا مع امطار متفرقة بخاصة على الساحل الشمالي صباحا ، على ان يستقر الطقس تدريجيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة.
الخميس:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 21 إلى 27 درجة،  فوق الجبال من 15 إلى 22 درجة، في الداخل من 15 إلى 25 درجة. 

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية وتترواح سرعتها بين 15 و 45 كلم/س، تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س.
-الانقشاع:  جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات أحيانا بسبب تشكل الضباب والامطار .
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  55 و 85%.

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء:  28 درجة. 
-الضغط الجوي:  761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6،33
-ساعة غروب الشمس:   18،21
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