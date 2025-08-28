الأخبار
محليات
2025-08-28 | 12:55
A-
A+
مصادر رئاسية للجديد: الحكومة اللبنانية ملتزمة بالورقة التي وافق عليها الجانب اللبناني و الجيش سيعرض خطته أمام الحكومة في الثاني من أيلول لمناقشتها واقرارها
محليات
رئاسية
للجديد:
الحكومة
اللبنانية
ملتزمة
بالورقة
عليها
الجانب
اللبناني
الجيش
سيعرض
الحكومة
الثاني
أيلول
لمناقشتها
واقرارها
13:22
بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
13:22
بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
13:08
معلومات الجديد: جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات
13:08
معلومات الجديد: جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات
13:07
مصادر دبلوماسية للجديد: نتيجة هذا الاتفاق تبلورت في الـ24 ساعة الاخيرة بعد إتصال بين وزيري خارجية فرنسا وأميركا حيث كانت واشنطن تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل والانسحاب التدريجي هذا العام
13:07
مصادر دبلوماسية للجديد: نتيجة هذا الاتفاق تبلورت في الـ24 ساعة الاخيرة بعد إتصال بين وزيري خارجية فرنسا وأميركا حيث كانت واشنطن تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل والانسحاب التدريجي هذا العام
مقدمة النشرة المسائية
13:43
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2025
محليات
13:22
بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
محليات
13:08
معلومات الجديد: جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
محليات
04:54
بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب
محليات
04:54
بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب
محليات
16:06
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
محليات
16:06
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
فن
09:27
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
فن
09:27
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
عربي و دولي
14:49
ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
عربي و دولي
14:49
ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
محليات
03:04
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
محليات
03:04
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
