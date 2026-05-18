بين عون وبري.. "وقف النار" على نار! (اللواء)

أفادت صحيفة اللواء، بأن "التوقيت الجديد الذي ينتظره اللبنانيون لوقف النار هو عند الساعة صفر (أي منتصف الليل) وبدء يوم الإثنين في 18 أيار الجاري، وفقاً لما يعمل عليه الرئيس جوزاف عون مع الإدارة الأميركية، التي تتفهم الرغبة ، وتحاول مع حكومة بنيامين نتنياهو إقناعه السير بهذا الخيار، على الرغم من يوم حافل بالغارات والشهداء والإنذارات التي توسعت من جنوب الليطاني وشماله وصولاً الى سحمر وغيرها من بلدات البقاع ، وسط تحليق الطيران التجسسي ولم يتوقف طوال يوم أمس الأحد في سماء والضاحية الجنوبية والجنوب".