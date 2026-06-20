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محليات

وزارة الصحة: 4057 شهيداً و 12121 جريحاً منذ بدء العدوان

2026-06-20 | 09:55
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وزارة الصحة: 4057 شهيداً و 12121 جريحاً منذ بدء العدوان
وزارة الصحة: 4057 شهيداً و 12121 جريحاً منذ بدء العدوان
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وزارة الصحة: 4057 شهيداً و 12121 جريحاً منذ بدء العدوان

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جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم
14:20

جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم

صدر عن وزير المالية ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت اليوم الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية البيان التالي:

صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.
وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.

14:20

جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم

صدر عن وزير المالية ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت اليوم الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية البيان التالي:

صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.
وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.

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