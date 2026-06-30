نص صيغة مسرّبة للملحق الأمني بين لبنان واسرائيل (الأخبار)

أفادت صحيفة ، بأنه "سُرّب أمس، عبر أكثر من دبلوماسية، نصّ الملحق الأمني للاتفاق الذي وقّعه فريق سلطة الوصاية مع . غير أن الوثيقة المسرّبة لا تتضمن سوى الإطار العام، فيما لا تزال هناك بنود وعناوين تنفيذية لم يُكشف عنها بعد".

وقال مصدر مطلع للأخبار، إن "لدى مقترحات تفصيلية تتعلق بكل بند من بنود الملحق الأمني، ولا سيما ما يرتبط بدور وآليات عمله. وأضاف أن الجانب الأميركي طرح بدوره مقترحات إضافية بشأن الجيش، من بينها أفكار أُدرجت ضمن إطار عام، لكنها تعيد إحياء الطرح السابق القاضي بإنشاء قوة خاصة تتولى مهمة نزع سلاح ".



وبحسب آخر صيغة مسرّبة، يتضمن الملحق الأمني ما يلي:



أولاً: تحديد المناطق التجريبية



تلتزم الأطراف، فوراً، بتحديد وإطلاق المنطقة التجريبية الأولى في قطاع الليطاني الجنوبي، ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها، تعتمد نموذجاً من أربع خطوات:

تطهير المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأفراد المسلحين غير الحكوميين الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية التابعة لهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأسلحة ومخازنها والأنفاق ومراكز القيادة التابعة للجماعات المسلحة غير الحكومية.

التحقق، عبر جهة ثالثة يتفق عليها الطرفان، من خلو المنطقة من الجماعات المسلحة غير الحكومية وبنيتها العسكرية.

انتشار قوات مسلحة لبنانية عالية الكفاءة تتولى السيطرة العملياتية الكاملة، بما يمنع أي عودة لنشاط الجماعات المسلحة غير الحكومية.

تتولى الدولة قيادة جهود إعادة الإعمار، بدعم من المساعدات الدولية، وبالتنسيق عبر المسار السياسي.



ثانياً: التنفيذ والتحقق



يتولى الجيش اللبناني قيادة تنفيذ هذا النموذج، على أن يُقاس نجاحه بمدى تحقيق عملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق ضمن إطار المفاوضات. وتُنشئ ولبنان «فريق التنسيق العسكري للبنان» (MCG4L)، المُكلف بالعمل على مدار الساعة لإدارة عمليات تجنب الاشتباك، والتحقق، والإشراف على التنفيذ الشامل، على أن يرفع تقاريره إلى السلطات السياسية في كل من وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بينهما. ويجري التحقق بالتوازي مع عمليات التطهير.



ثالثاً: الالتزامات الأمنية



يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ جميع التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب وسائر الجماعات المسلحة غير الحكومية، وإنهاء أي دور أو قدرة عسكرية لها داخل الأراضي اللبنانية.



رابعاً: إعادة الانتشار التدريجي



إلى حين استكمال عملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها في الأراضي اللبنانية وفق شروط محددة، تمهيداً لإعادة انتشارها في نهاية المطاف، وفقاً لخطة وتسلسل محددين عبر «فريق التنسيق العسكري للبنان (MCG4L)، بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني.



خامساً: النتيجة المرجوة



في إطار الجهود الأوسع لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيكها، كما هو متفق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات، على الدولة اللبنانية استعادة سلطتها الكاملة على كامل أراضيها، وضمان الأمن على المدى الطويل.



سادساً: الرقابة وتسوية المنازعات



تجري الأطراف، بتيسير من ، مراجعات دورية للتنفيذ، ويجوز لها تعديل هذا الملحق باتفاق متبادل. ويتمّ حلّ أيّ نزاعات تتعلق بتفسيره أو تنفيذه عبر مناقشات ثلاثية.