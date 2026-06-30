"هؤلاء تورطوا بأمر كبير، وسيواجهونني".. هذا ما قاله بري (الأخبار)

وبحسب صحيفة ، أضاف بري: "هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب".وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: "الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة".واعتبر أن "الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً".ورأى بري أن "هذا المسار صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين وإيران"، مضيفاً: "أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار ، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - ".