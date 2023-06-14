الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-06-2023

2023-06-14 | 12:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 14-06-2023

هي جلسة التقاطع التي ستدخل أصواتها ضمن اسرار الدولة وصندوقها الاسود/ وهي جلسة المفاجآت المنضوية على تقليص رقم جهاد ازعور الى الستين ناقص واحد.. وارتفاع اصوات سليمان فرنجية الى الخمسين زائد واحد/ لكن أيا منهما لم يكن مؤهلا للتصفية النهائية في الدورة الثانية/ فكان تعطيل النصاب أسهل من "المي بالنزول"، حيث غادر القاعة نواب الثنائي والحلفاء تحت رصد الكاميرا، وقدموا اللجوء السياسي الى الصالونات القريبة/ واذا كان الطرفان قد احتفيا بزهوة النصر على الاعداء الفاشيين اللبنانيين من المواطنين.. فإن أحدا لم ينتصر في التأسيس ل"صنع في لبنان"،/ وهم بأنفسهم اليوم جيروا الوكالة للخارج// فجلسة اليوم التقطت عن بعد فيدراليات نيابية، فعزلت نفسها عن روحية الدستور وميثاقه.. وتفرغت للمكائد وترقب الصوت على الصوت والتجسس على الزجاج العازل في الصندوق، ومراقبة أيادي الزملاء إن كانت ستخط جهاد ازعور او سليمان فرنجية، او تسجل موقفا من تحت أنفاق جهاد العرب لتبني جسورا اعتراضية// وتحت خط الخمسين الذي تسلمه فرنجية من أوله.. وختمه ازعور من آخره، دارت لعبة التصويت التي انتهت الى خسائر في الارواح السياسية، لاسيما على جبهات معارضة ومستقلة متقدمة ومتوافقة ومتقاطعة/ فانتهى بها الرقم عند حاصل يصنف "بالمقبول" في علم الشهادة المتوسطة/ ولم يعرف على وجه الدقة من أقدم على اللعب بالعلامات الرئاسية، حيث الأجنحة المتكسرة لجبران رسمت علامات تعجب/ وإذ اكدت مصادر التيار بفرعه المركزي التزام النواب بالاصوات الستة عشر لأزعور.. رصد رئيس التيار يدخل الى القاعة الجانبية ليجري مع نوابه مساءلة أخضعتهم لامتحان تحت القسم.. لكنهم أبلغوه عدم التسرب الرئاسي، باستثناء النائب الياس بوصعب/ وهذه مسؤولية التيار في إجراء "التدقيق النيابي" مع صفوفه، عسى ألا تكون نتائجه كالتدقيق الجنائي/ على أن الوقائع والاصوات تضبط هبوط اصوات اضافية لسليمان فرنجية/ وفيما اتهم الاشتراكي بالخرق ووجهت الشبهة نحو النائب راجي السعد.. اكد عضو اللقاء الديمقراطي للجديد انه التزم التصويت لازعور، وعلى تصويته شهود/ وباسيل الذي لا تزال اصابعه في تعداد مستمر للاعداد المتسربة، لم يستطع ان يضبط نوابه بالجرم النيابي المشهود/ لكنه وضعهم تحت الشبهات من دون دليل، لاسيما انه أجلس ملائكته على يمينه ويساره في القاعة ليتجسس على سيل اقلام.. وهنا ربما استعمل احدهم معه اسلوبا ماكرا فكتب جهاد.. ليطمئن قلب جبران/ ثم عالجه بالعرب، مؤكدا بالإسم هذا أن التيار ملك الصفقات/ لكن هل سيلجأ باسيل الى تنفيذ رعبه للتيار؟ وكيف له أن يعتذر منهم إذا كانوا ابرياء؟// وما بين اصطفاف ازعور وفرنجية، نشأت كتلة الثمانية عشر نائبا.. في مكوناتها رموز من الاعتدال والوسط وكسر حدة التوتر  وقد تصبح هذه الكتلة قبانا يتبعها بيض الاخرين/ وفي مجموع الرابع عشر من حزيران ان غدا يوم آخر .. تتقدم فيها الوساطة الفرنسية وتتحرك القاطرة القطرية وتتأهب العواقب الاميركية ويحضر التوبيخ البريطاني والذي تم التعبير عنه اليوم بخيبة الامل 
والاحباط من عدم  تمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد.
وفيما اقفلت المسؤولة الاميركية فيكوريا بولاند خطها بالامس مع الرئيس نبيه بري بالاطمئنان على الجلسات .. اتضح ان بري باعها العسل المسموم 
فاقفل ابواب القاعة العامة .. اطفأ الانوار .. انقطع الانترنت.. ثم ضرب بمطرقة الحوار.. ومن دون شروط وقال لمن يهمه الامر : هل تجرأون ؟
 
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

النشرة

المسائية

14-06-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023
مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023
Play
12:55
Play

مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023

12:55

مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-06-2023

مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023
Play
2023-06-13
Play

مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023

مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023

2023-06-13

مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023

مقدمة نشرة المسائية 13-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
Play
2023-06-12
Play

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

2023-06-12

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023