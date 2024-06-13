مقدمة النشرة المسائية 13-06-2024

بعدد صواريخ المقاومة على الشمال.. جاءت تهديدات اسرئيل متوعدة بترقب الرد القوي/ لم تبق هيئة بث او قناة اسرائيلية من الأولى الى الرابعة عشرة وقادة حرب ومسؤولون إلا وأذاعوا البيان نفسه وأدلوا بتصريحات مرفقة بصفارات الانذار/ تمخضت اسرائيل فولدت منجنيقا// وكشف العدو عن هذه المنظومة المتطورة العائدة للعصور الوسطى والتي كانت وظيفتها احراق الاراضي المتداخلة/ وبعدما أعلن في اسرائيل عن اجتماع يوم الاحد للرد على صواريخ الجنوب اللبناني، عادت الانباء وتحدثت عن تداول الليلة في مجلس الحرب لاتخاذ القرار/ وليس معلوما ما إذا كانت حكومة اسرائيل ستعلن الحرب بمنظومة السيف والترس والمناجل والقوس والنشاب/ وعنوان معاريف سبق الاجتماعات الحربية والعسكرية وأبلغ من يعنيهم الأمر عندما قال: نمر بيوم عصيب للغاية مع هجوم غير مسبوق والشمال يحترق// غير أن حجم الرد الاسرائيلي سيتم تنظيمه على المقلاع الاميركي والانذار الإيراني، والذي كان يتوجه مباشرة الى واشنطن قبل المرور بتل ابيب/ والرسائل الطائرة بين العواصم وضعت قادة اسرائيل امام تصريحات الحرب ونقيضها.. الاندفاع والتروي وبين ال"إذا" و "سوف"/ وآخر هذه المصطلحات جاءت على لسان بيني غانتس الذي قال: إذا تمكنا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك،/ واذا لم ننجح فسنمضي قدما/ لكننا نفضل التسوية السياسية لأن خيار الحرب صعب// والوزير المستقيل من الحرب ومجلسها، ستصبح استقالته نافذة بعد ساعة من الآن، وهو بالكاد يصفي خلافاته مع بنيامين نتنياهو/ اما الحرب الاوسع فإن قرارها اميركي.. وأميركا تشكل حاليا الضابطة الدبلوماسية والجدار العازل أمام فتح جبهات جديدة// وبالمنجل اللبناني السياسي تدور حرب المبادرات المخفية والتي ستستريح في عيد الاضحى لتعاود التقييم بعد العطلة وعودة حجاج بيت الله الحرام و"يطعمهم الرئيس والناس راجعة"/ واختتم رئيس التيار مبادرته الصوتية باجتماع مع النائب محمد رعد، واكتشف من حارة حريك ان كتلة الوفاء للمقاومة تفصل الرئاسة عن الجبهة/ علما بأن هذا المبدأ اعلنه الامين العام لحزب الله منذ بدء الحرب على غزة/ واذ ما ظلت مبادرة باسيل ضمن اسرار الدولة والامن القومي، فإن عنوانها الواضح: حرب الغاء على سليمان فرنجية/./ ولحين بدء معارك الالغاء بكواتم الصوت النيابي فإن الدولة كلها وقعت تحت الفراغ.. باستثناء تسيير بضعة مشاريع في مجلس الوزراء غدا/ ومن بين سفن الفراغ سفينة واحدة تبحر عبر وزارة الاشغال القادرة وحدها على تأمين ايرادات الدولة والاستغناء عن القروض واقفال معابره " الشحادة " عبر الدول/ واليوم اعلن وزير الاشغال العامة علي حمية خطة تفعيل العمل في مرفأ طرابلس بما جنب لبنان استخدام قرض لم يدخل الخزينة بعد .