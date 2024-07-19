مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024

العالم الموصول على شبكة عنكبوتية كان أوهن من بيت العنكبوت/ وبكبسة زر ومن دون حروب وقع الزلزال الإلكتروني وانفصل الكوكب عن آلته الرقمية// اسهم مالية انهزمت/ مطارات انحرفت عن تكنولوجيا الملاحة الجوية/ قطارات ومستشفيات ومصارف خارج الخدمة/ قطاعات نفط وغاز حبست ضغطها لساعات.. والعملاق مايكروسوفت تدنى الى مايكرويف بأفضل حالاته// خلل تقني نزف بالساعة مئتي مليون دولار, ورتب على مايكروسوفت خسائر بستين مليار دولار/ وحجز دولا ومسافرين ومرضى رهينة عطل نجم عن عملية تطوير ودفع بشركات طيران الى تسجيل الركاب يدويا كما حدث في الهند/ والاعتذار عن يوم الإعصار الرقمي كان بعبارة واحدة من الرئيس التنفيذي لكراود سترايك: آسفون على هذا العطل/ وفي تفسيرات الاعتذار تم استبعاد اي شبهة عن غزو سيبراني او اي سبب جنائي /وكل ما في الأمر ان شركة كراود سترايك للأمن السيبراني ارادت ان تجري عملية تحديث برمجية لنظام المايكروسفت فوقعت في خطأ قاتل مسيل للدموع الرقمية . وقبل الانهيار بساعات قليلة كان بيت العنكبوت في اسرائيل يواجه شبكة مسيرات يمنية ضربت النظام الامني في تل ابيب وهزت عمق تحصيناتها وصحونها اللاقطة للصواريخ. اختالت المسيرة اليمنية "يافا لتسع ساعات من صنعاء الى فلسطين و على ارتفاع منخفض من جهة البحر وانفجرت بمبنى سكني وسط تل أبيب /واعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع ان هذه المسيرة قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات كشفها. وأكد أن يافا المحتلة تقع في مدى أسلحة القوات الحوثية، وستكون هدفا رئيسيا لها ما لم توقف قوات الإحتلال الحرب الدموية على القطاع/ ولساعات بدت اسرائيل في حالة عطل تقني وسياسي واختلال عقلي ورعب امني، وأقصى قراراتها أنها فتحت تحقيقا يتعلق بعدم استجابة منظومتها الاعتراضية والدفاعية . اما اليمنيون فقد وعدوا اسرائيل بيافا اثنان قبل ان يتفرغوا لتلقي التهاني على اشراقة الصباح الممهورة بعبارة : عزيز يا يمن . والعزة هذه .. تحية لغزة , القطاع المعزول عن عالم تركه في بحيرة دماء . لكن جبهة اليمن تركت إسرائيل وحلفاءها يشربون من البحر الاحمر من دون ان ينجحوا في اصطياد سفينة واحدة عابرة نحو العدو, واليوم أيقظ اليمنيون العالم على غزة فأعادوا يافا الى يافا .. وزرعوا رعبا في تل ابيب وقرب سفارة اميركية وتغلبوا على مايكروسوفت في إحداث الخلل الامني وتعطيل نبض المدينة المحتلة والمقتطعة من اراضي فلسطين . وتلك حقيقة ثبتتها اليوم محكمة العدل الدولية في دراسة للتاريخ، وحسمت فيها بأن اسرائيل ملزمة بانهاء وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبتها بالتعويض عن اضرار هذا الاحتلال، واعترفت بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وجزمت بأن اسرائيل موجودة بشكل غير شرعي، وممارساتها ضد الفلسطينيين تعتبر تمييزا بناء على العرق. وحثت محكمة العدل الامم المتحدة على البحث في تدابير لوضع حد للوجود الاسرائيلي غير الشرعي ، وقالت إن على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الامن لانهاء هذا الوجود . حيثيات تاريخية في ميزان الذهب صاغتها محكمة العدل برئاسة القاضي اللبناني نواف سلام وأخرجت بنيامين نتنياهو من حوافره

الامم المتحدة على البحث في تدابير لوضع حد للوجود الاسرائيلي غير الشرعي. وقالت إن على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الامن لانهاء هذا الوجود . حيثيات تاريخية في ميزان الذهب صاغتها محكمة العدل برئاسة القاضي اللبناني نواف سلام وأخرجت بنيامين نتنياهو من فيسقط بالتفاوض والذي كانت دعت اليه الولايات المتحدة .

واليوم , وبعد تصويت اسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية اصبحت خارج التفاوض ,

اما الدول المئة وثماني واربعين في الامم /فحازوا على وثيقة دولية وفرتها محكمة العدل ..وللبنان هذه المرة : سلام.