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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-08-2024

2024-08-21 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 21-08-2024


أطلقت إسرائيل بجناحيها الحاكم والمحكوم رصاصة الرحمة على الفرصة الأخيرة/ وبعد أسبوع التفاؤل والتنقل بين العواصم في حلقة مفرغة/ غادر أنطوني بلينكن المنطقة كما جاءها/ ملوحا بيده الفارغة من أي تعهد اسرائيلي/ مع قول نتنياهو للمسؤولين الكبار في المفاوضات: إذا كان الأمر في النهاية يتعلق بالرهائن فإنني سأفضل فلادلفيا في هذا الوقت/ وعند مصر الخبر اليقين في إبقاء الاحتلال شوكة عند خاصرتها أم لا/ بعد الجولة الثلاثية أصيب البيت الأبيض بالكتمان ما عدا الإشارة إلى قبول نتنياهو بالمقترح من دون إبراز تعهد خطي/ فيما أكدت حماس أنها لن تدخل متاهة المفاوضات بنسختها الحالية// وعليه وضعت الصفقة على جهاز الإنعاش/ وترك بلينكن المنطقة معلقة على حبال النار، وعلى تهديد بن غفير الماركة الإسرائيلية المسجلة في التطرف ودعوته لشن معركة ضد حزب الله الذي لا تفيد معه المفاوضات والتسويات/ ومن على منصة هذه اللهجة/ واصلت إسرائيل اعتداءاتها/ ووصلت جنوب لبنان ببقاعه بغارات استهدفت المدنيين وبينهم أطفال/ وبطريقها ضربت "فيلات" صيدا واستهدفت بعملية اغتيال خليل المقدح/ قائد كتائب شهداء الأقصى في مخيم عين الحلوة/./ولما كانت الحرب الشاملة هي مع وقف التنفيذ، فإنها على محور "النقاش" قد وقعت وحان وقت قطاف رؤوس الفساد فيها/ لا هوادة مع بؤرة وجبهة ومحطة أفرغت من الاستثمار بالانترنت غير الشرعي، وأطلقت أليافها البشرية للاستثمار والابتزاز في الاتفاقيات الشرعية/ هي ال mtv في الظاهر قناة تلفزيونية، أما لدى الحفر في الباطن فتظهر كنوز الفساد الصلب المبني على فتح السوق لمن باع ومن اشترى وبالمزاد الاعلامي المفتوح على كل احتمال/ لم يترك صنعة الا وامتهنها ميشال المر الأصغر، وعندما وجد جعبته قد أفرغت، تعاون مع التيار الوطني الحر على تشويه سمعة الجديد/ وارتضى أن تديره في الملف وزيرة ترشح زيتا مغشوشا/ وترأس وزارة الطاقة من فوق الوزير الاصيل/./ اميرة الظلام ندى البستاني إما هي غبية بالفطرة او ان ما روجت له هو نتاج استدراج مر/./ ومعا اتفق التيار والmtv على نشر اكاذيب/ أول ما تدين التيار نفسه لأنه الولي الوصي على وزارة الطاقة منذ ستة عشر عاما/./ mtv نبع المفسدين بالأرض وجدت نفسها امام عملية ابتزاز جديدة لكنها هنا.. أمام الجديد المحطة التي لا تخضع لأي ترهيب منذ تأسسيسها/ وعلى مواقفها شهود بينهم مؤسس ال mtv غبريال المر نفسه/./ لكن الاب الذي خلف.. اعتبر ولده مات أخلاقيا/ وانتحر في سوق سوداء،  واستثمر وفاوض وجنى وتربح وتمول من الابتزاز.. وصولا الى بنك التمويل/./ هو الولد العاق الذي اذا ما سحبت سجله التجاري سيظهر لديك انه محكوم بسرقة المال العام وهذا الحكم يمنعه ليس من أن يبقى محتلا مجلس الادارة فحسب بل لن يستطيع ان يكون مجرد عضو في الادارة/ ومن يعتمر قبعة العفاف التجاري اليوم/ نصب على الدولة في الانترنت غير الشرعي والمقامرة على الناس في كازينو لبنان والتمويل من بنك التمويل لصاحبه حركة امل على زمن الألف وخمسميه/ والنصب عنده "ما بيعرف يا امي رحميني"/ فهو سرق امه واباه واشقاءه من اراضي الزعرور حتى مرتفعات فقرا وحول ال إم تي في الى مستعمرة واقام فيها خلافا للقانون بعدما ارهب القضاء وتحايل على اقداره/ هذا ميشال المر الذي يتهم الجديد وادارتها بفساد من اختراع الآلة الفاسدة في التيار الحر/ وهو ادعى ان عقد شركة mep جاء من دون استدراج عروض، واذا كان الأمر كذلك فإن اول من سيساق الى القضاء هو التيار الوطني المستعمر ايضا في وزارة الطاقة/
مقدمة النشرة المسائية 21-08-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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النشرة

المسائية

21-08-2024

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