مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026

بعدما اجتاز جلسةَ اولِ العام الحكوميةَ بدَوْزنةٍ رئاسية من رئيسَيِ الجُمهورية والحكومة/ ورَفع اوراقَ النقاشِ والكِباشِ الوَزاري الى شُباطَ المقبل حيث موعدُ تقديمِ خُطةِ الجيش شَمالَ النهر/ حَطّتِ العناوينُ اليومَ على مِنصاتٍ دبلوماسيةٍ ومَيدانيةٍ ونِفطية// في المَيدان لم يَحجُبْ ضَبابُ العاصفةِ اعتداءاتِ الصباح التي لَفَّت لبنانَ بجنوبه وبِقاعه/ ونُفذت غاراتُها اليومية متنقِّلةً بين مناطقَ وأقضيةٍ وجرودٍ ومرتفعات// وعلى مرتفَعٍ دبلوماسيٍّ ايراني/ نَفّذ عباس عراقجي جولتَه السياسية بين المَقارِّ الرئاسية/ بَدءًا من وِزارةِ الخارجية/ ومنطلِقاً من توصيفِه كصديق/ توجَّه وزيرُ الخارجية يوسف رجي الى نظيرِه الايراني متمنياً لو كان الدعمُ الايراني مباشَرةً الى الدولة لأنَّ الدفاعَ عن لبنان هو مسؤوليةُ الدولةِ اللبنانية/ التي يمكنُها عندئذٍ ان تَطلبَ المساعدةَ من الدول بما فيها ايران// وباللغةِ الرئاسيةِ الواضحة/ أعاد رئيسُ الحكومة نواف سلام التأكيدَ امام الضيفِ الايراني على التزامِ حكومتِه بتطبيقِ بيانِها الوَزاري الذي نالت على اساسه الثقةَ مرَّتينِ في بما في ذلك ثقةُ نوابِ حزبِ الله/ وعلى متنِ البيانِ الوزاري يقعُ قرارُ حصريةِ السلاح وامساكِ الحكومةِ دون سواها بقرارِ الحرب والسِّلم// الضيفُ الايراني اعلن اهتمامَ باستقلال ووَحدةِ لبنانَ وسيادتِه/ وأنَّ مسؤوليةَ الدفاع عنه مُلقاةٌ على عاتق الحكومة اللبنانية/ ليعودَ ويؤكدَ أن ايران تدعم حزبَ كمجموعةٍ مقاوِمة لكنها لا تتدخلُ في شؤونِه وقراراته// وبين تَكرارِ الاعلان عن دعمِ الحزب والنأيِ بالنفْسِ عن التدخل بقراراته/ يُكررُ عراقجي المعزوفةَ التقليدية التي لا يمكنُ ان تَستوِيَ على قاعدةِ الإقرارِ بمسؤولية الحكومة بالدفاع عن لبنان وفي الوقت نفسِه التَّكرارُ بدعم مجموعةٍ مقاوِمة/ في الوقت الذي تخوضُ فيه الدولةُ مشروعَ حصريةِ السلاح على كامل اراضيها ووَفقاً لقراراتِها الحكومية وبيانِها الوَزاري// ويبقى النقاشُ مفتوحاً حول تسليمِ الحزبِ سلاحَه للدولة وعَمَّا اذا كان قراراً حصرياً يمتلكُه الحزبُ او انه عائدٌ لقرارٍ ايرانيٍّ حَصري/ وعلى حدّ تعبيرِ الوزيرِ الأسبق جوزف الهاشم الاستفهامي/ هل لا يزالُ تسليمُ السلاحِ مرفوضاً ولو سَقَطتِ السماءُ على الارض/ واذا تحوّلتِ الاسلحةُ من مخازنِ الحزب الى مخازنِ الجيش فهل ستَقصِفُ اسرائيل مخازنَ الجيش/ وإنْ فَعَلت ألَا يتحولُ لبنانُ كلُّه الى حزبٍ مقاوِم؟// ومن السلاح وحصريتِه المعلَّقة على المُهلِ القادمة/ الى النِّفط وبلوكاتِه المتوقِّفة على الخُطُوات الاستكشافية/ اذ صار اليومَ البلوك الرقم ثمانية في دائرة التنقيب وسيَخضعُ للمُسوحاتِ الزِّلزالية وبتحالفٍ فرنسيٍّ ايطاليٍّ قَطَري مخصَّبٍ بطاقةٍ معلقة على آمالٍ غازية في عمليات الحَفرِ المقبلة// ولبنان الواقع على تقاطُعِ الاحداث والتحديات يشهدُ اليومَ على سنةٍ أولى من عهد الرئيس جوزاف عون/ سنةٌ شهِدت انجازاتٍ سياسيةً وامنيةً واصلاحيةً واقتصادية/ حيث تمَوضَعَ العهدُ خارجَ نطاقِ الجماعاتِ الحزبيةِ والتقليدية/ وتصرَّفَ بتوازنٍ بين القوى السياسية/ وبالأخص الأحزابُ المسيحية/ وأقام علاقاتٍ مَرِنةً وجامِعةً فكانت علاقةُ برئيسِ مجلس النواب ايجابيةً/ وبحزبِ الله مستقرة// وليس بالإمكانِ إلَّا التوقفُ عند التضامنِ والتكافلِ بين رئيسَيِ الجمهوريةِ والحكومة/ فلم يمتَثِلْ عون وسلام لضغوط الداخلِ والخارج في كثيرٍ من المفاصِل/ وقاما بعملية الاحتواءِ لإنقاذ البلد في اكثرَ من محطة/ وأبرزُها مقاربةُ مسألةِ السلاح بحَصريتِها وقراراتِها وجدولِ تنفيذِها// معَ مرورِ سنةٍ أولى من عهد عون يبقى لبنان واقِفاً على مِنصةِ التحدياتِ المحيطة به/ متظلِّلاً بشبكة أمانٍ داخلية/ ومِروحةِ جهودٍ دبلوماسية/ وآمالٍ معلّقةٍ على المُقبل من الأيام.