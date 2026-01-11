الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026

2026-01-11 | 13:30
مرّ قطوع ما بعد منتصف الليل من بحرِ بيروت بهزةٍ ثانوية تحركت في موضعِها وشعَرَ بارتداداتها الخفيفة سكان الساحل/ والهزة العابرة للفوالق الجِيولوجية التي يقعُ عليها لبنان/ قابَلتْها "هزةُ البدن" في منتصف يومِ أحدٍ/ عبَرَت فوق فالقِ الجنوب الأمني بعشراتِ الغاراتِ العنيفةِ والمتكرِّرة على أكثرِ من موقعٍ عند خاصرةِ الليطاني الشمالية في إقليمِ التفاح وجبلِ الريحان والبقاعِ الغربي وصولاً إلى استهدافِ كفرحتى قضاء صيدا بإنذارٍ "معجل مكرر" عن موقِعٍ جرى قصفهُ سابقاً واستُؤنِفَ مساءً بحزامٍ ناري بعددٍ من الغارات//ومن الروتين القاتل الذي أدمنت إسرائيل عليه/ إلى أولِّ إطلالةٍ على ولِادتين/ العهد وصاحب العهد/ بجَردةِ حسابٍ دفترية وإحاطةٍ رئاسيةٍ بما تَحققَ من إنجازات وما انتقلَ من حبرٍ على ورقِ الوعود/ إلى ورشةِ إعادةِ هيكلةِ المؤسساتِ وبناءِ الدولة/ واستعادةِ هيبتِها/ وربطاً إعادةْ بناءِ جسورِ الثقةِ بينَها وبين اللبنانيين بالإصلاح/ واستئصالِ "ورمِ الفسادِ الخبيث"/ // سنةٌ من عمرِ عهدٍ ولا يزال العهدُ في أولِ الطريق المرصوفِ بالأزماتِ الداخليةِ والألغامِ الخارجيةِ وعندَ هذا الفاصل الزمني سيَبني رئيسُ الجمهورية جوزاف عون المقتضى على أن يُصارحَ اللبنانيين ويَجعلُهم شركاءَ المرحلةِ بما لهم وما عليهِم/ فيما هم ينتظرونَ "وعوداً من عاصفة"ٍ قطبيةٍ تضعُ لبنان تحت منخفضٍ طبيعيٍ قارس/ مصحوبٍ "بكتلٍ دبلوماسية" "تُضرب" لها مواعيدَ في لبنان مطلعَ الأسبوعَ من اجتماعِ الللجنةِ الخماسيةِ في السرايا/ إلى وفودٍ فرنسيةٍ وسعودية/ في أجواءٍ لن تتخطى درجةَ حرارتِها الموسميةِ معدلاتِ التشاؤلِ/ حيث المبادراتُ مُجمدةٌ وكلُ حراكٍ يراوحُ مكانَه على قاعدةِ "تعى ولا تجي"/ وحيثُ كل المواقيتِ مضبوطةٌ على "عقربِ" البيتِ الأبيض/ فالنِّيات لم تعد  مُبيّتةٌ واللَعبُ بات على المكشوف/ وبعد وضعِ اليدِ على فنزويلا / وتصفيقِ إسرائيل له بيدٍ واحدةٍ مقابلَ احتجاجِ العالمِ على "فِعلته" / أمْهلَ "البلدوزر ترامب" كوبا جارة كراكاس/ وقادَ "فرقةَ مكافحةِ" النظامِ في إيران/ بإثارةِ الشغبِ بين أبناءِ الشعب على أرضِ الاحتجاجِ المُحق بمَطالبهِ الاجتماعيةِ في ظلِّ الأزمةِ الاقتصاديةِ الخانقة وانهيارِ العملة/  بالتكافلِ مع حليفتهِ إسرائيل وبالإعلانِ المباشرِ أنهما يَسيران جنباً إلى جنبِ المُحتجّين والمُجاهرةِ بأن الولاياتِ المتحدة على أهُبةِ الاستعدادِ لمساعدةِ إيران وتَطلُعِها إلى الحرية/ وبالتزامنِ مع استنفارِ البيتِ الأبيض تحولَت تل أبيب إلى خليةِ أزمةٍ باجتماعاتٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ متلاحقة / وجهّزت نفسَها "للتدخلِ السريع"//تَدَخُّلْ الولاياتُ المتحدة وإسرائيل المباشِر في صناعةِ المشهدِ الإيراني / قلبَ السحرُ على الساحر/ وشكّل عاملَ استثمارٍ للقيادة/ بإعلانِها عن دخولِ طابورٍ "خامس" مُسلّحٍ على صلةٍ بقوى أجنبيةٍ يقتلُ الأبرياء ويُهاجمُ ممتلكاتٍ عامة// نتنياهو ارتدى البِزّةَ العسكرية/ وترامب دخلَ في عصْفٍ فكري لإصدارِ تفويضٍ بشنِ هجومٍ على إيران/ والجمهورية الإسلامية وضعت إسرائيل والقواعدَ العسكريةَ الأميركية في المنطقةِ أهدافاً مشروعةً في حالِ تعرضِها لهجوم / وفي الكواليس تَواصلٌ بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف/ ومسعى عُماني بوجودِ وزيرِ خارجيةِ السلطنة في طهران // تعددت السناريوهات والسؤال واحد : مَن سيَركُلُ الركلةَ الأولى ؟//
