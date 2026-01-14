عاجل
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
12 o
AlJadeedTv
البقاع
1 o
AlJadeedTv
الجنوب
13 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
7 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026

2026-01-14 | 13:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026

دخل لبنان غرفةَ العناية/ وخَضع لعمليةِ إنعاشٍ إقليميٍّ ودولي/ و"يا هلا بالزوار" الوافِدِينَ من مبعوثينَ فوق العادة/ ومُقيمينَ في السِّلك الدبلوماسي// لودريان وبن فرحان "سوا سوا" في لبنان/ سَلَكا الخطَّ عسكري/ نحوَ مؤتمرِ دعمِ الجيش والأجهزةِ الأمنية/ وما كان الطرفانِ ليَلتقيانِ في توقيتٍ واحد على أرضِ بيروتَ لولا كلمةُ السرِّ الأميركية/ ونزعُ الفيتو عن انعقادِ المؤتمرِ الذي استقَرَّ عنوانُه في باريس/ ولولا التقدمُ الذي أَحرَزَته المؤسسةُ العسكرية في خُطةِ حصريةِ السلاح جنوباً وإنْ بقيَ ختمُ مَحضرِها معلَّقاً على النِّقاطِ الخمسِ المحتلة/ معطوفاً على انتشالِ الإصلاحِ من الفَجوةِ المالية/وتالياً وضعُ خريطةِ طريقٍ للانتقالِ نحو المرحلةِ الثانية من الخُطة/ وهو ما يتَطلَّبُ جهوداً سياسيةً واقتصاديةً خارجية تتزامنُ معَ توافقٍ داخلي بين كلِّ الأطراف// على هذه العناوين تحولتِ اللجنةُ الثلاثيةُ المؤلفة من الفرنسي والسعودي والأميركي إلى لجنةٍ خُماسيةٍ بانضمامِ القَطَري والمِصري/ فافتَتَحت جدولَ أعمالِها بمآدِبَ ليليةٍ وإفطاراتٍ صباحية/ قبل انطلاقِ عجَلَتِها الرسمية نحوَ المَقارّ/ مجتمعةً ومنفرِدة/ بُعَيدَ انقسامِ خَلِيَّتِها/ باجتماع لودريان بري في عين التينة/ ولقاءاتٍ هامشية عقدَها الأميرُ الفعلي بن فرحان/ معَ مَنْ أُدرِجَت أسماؤهم ضِمنَ لائحةِ الأميرِ الوهمي// لم ينتهِ يومُ لبنانَ على "الخمس نجوم"/ إذ شَكَّلت زيارةُ رئيسِ الوزراء الأردني جعفر حسان ضُلعَها السادس/ وأَفضَت بحَسَبِ المؤتمرِ الصَّحَفي المشترك معَ نظيرِه اللبناني نواف سلام/ إلى توقيعِ نحوِ اثنتينِ وعشرينَ اتفاقيةً/ تُعنى بمضاعَفة التبادلِ التجاري والتعاونِ في مختلِف المجالات وأبرزُها قطاعُ الطاقة/ معَ تعهدِ المملكةِ الهاشمية بإسنادِ لبنانَ ووقوفِها الثابتِ إلى جانبه/ ومعَ انحسارِ العاصفة في سماء لبنان/ تلبَّدتْ غيومُ الحربِ فوق إيران/ مسبوقةً بحربِ المصادر/ وتحديدِ المُهل/ فتحدث بعضُها عن أن التدخلَ العسكري الأميركي قد يَحدثُ خلال أربعٍ وعشرين ساعة/ تزامَنَ ذلك معَ فتحِ خطٍّ ساخِن بين واشنطن وتل أبيب/ واجتماعِ خليةِ الأزمة المرتقَب في البيت الأبيض/ ترافَقَ ذلك معَ عملياتِ إجلاءِ عناصرَ من القواعدِ الأميركية الرئيسية في الشرق الأوسط كإجراءٍ احترازي معَ ارتفاعِ منسوبِ التصعيد/ في وقتٍ أَبلغتِ المملكةُ العربيةُ السعودية طِهران بأنها لن تكونَ جُزءاً من أيِّ عملٍ عسكريٍّ محتملٍ ضِدَّها/ ولن تسمحَ باستخدامِ أراضيها وأجوائها// "جنون ترامب" لم يقفْ عند حافَّةِ الشرقِ الأوسط/ بل انزلقَ نحو القُطبِ الشَّمالي/ ووَضَع غرينلاند أكبرَ جُزرِ العالم بين خِيارَين: إمَّا الِّلينُ والاستسلام أو القوّةُ للسيطرةِ عليها وبِناءِ القِبَّةِ الذهبية بمنظومة درعٍ صاروخي/ لمواجهةِ تهديداتِ الصواريخ فرط صوتية/ دفاعُ الجزيرةِ دخلَ في حال تأهبٍ إلى جانبِ الدانماركي الوَصِيِّ الشرعي على الجزيرة القُطبية/ وبلهجتِه الساخرة وَصف ترامب قُدُراتِ غرينلاند الدفاعيةَ بزَلَّاجَتَين تجرُّهُما الكلاب.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

14-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-12
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 08-01-2026
2026-01-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026