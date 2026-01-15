الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026

2026-01-15 | 13:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026

على ذِمَّة "البواحير" السياسية/ غَيَّرَت رياحُ الحربِ مَسارَها/ وتبدَّدِت غيومُها/ معَ تسجيلِ ارتفاعٍ في منسوبِ ترطيبِ الأجواءِ بين واشنطن وطهران/ بمجهودٍ ثلاثيٍّ سعوديٍّ قطَريٍّ عُماني أَقنَع الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب بمنحِ إيرانَ فرصة/ لتستقِرَّ الأحوالُ السياسية/ بين "مجلسِ تشخيصِ النظام" والبيتِ الأبيض/ على فَضِّ قواعدِ الاشتباك/ وربطِ النزاع بأنْ أعادَ ترامب وصْلَ ما انقطعَ وأبلغَ إيران بأنه لا ينوي شنَّ هجومٍ عليها كما طَلَب من طهران ممارسةَ ضبطِ النفس ومنَحَها علامة "جيد" حول وقفِ العملِ بأحكامِ الإعدام// خلال ساعاتٍ ماضية أَوقَفَتِ الكوكب على "إجر ونص"/ بمشهدٍ سوريالي مطعَّم "بالحليب كاملِ الدسم" حوَّل فيه ترامب المكتبَ البيضاوي لمكتبِ تسويقٍ للمُنتَج وجَودتِه/ ما شكَّلَ صدمةً للمراقِبين "بكبسة الزر بحليب" وما سبَقَها من مؤشراتٍ لوجستية على قُربِ الضربة/ لينتهيَ حبسُ الأنفاسِ بسحبِ فتيلِ الحرب بمسعىىً تقَدَّمَته المملكةُ العربيةُ السعودية وبَرَز في الاتصالِ الهاتفي الذي أجراهُ وزيرُ خارجيتِها فيصل بن فرحان بنظيرِه الإيراني عباس عراقجي/ وجرى خلاله بحثُ تطوراتِ الأوضاع في المنطقة وسبلِ دعمِ أمنِها واستقرارِها. تراجَعَتِ الحربُ ما استقرَّ ترامب على آخِرِ مواقفِه/ وإن فَرَضتِ الخارجيةُ الأميركيةُ والخزينةُ عقوباتٍ على رئيسِ مجلسِ الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني/ لكنَّ ذلك لا يَنفي إعادةَ فتحِ مِلفِّ التفاوضِ غيرِ المباشِر عبر القَنَواتِ الدبلوماسية/ والمفعولُ الإيجابي للهدوء في دولِ الجوار الإيراني انسحبَ حُكماً على لبنان/ وهو ما انعكسَ في دَورِ المملكةِ الفاعل على الأرض اللبنانية/ من خلال زيارةِ المبعوثِ السعودي يزيد بن فرحان/ وما تركَتْه جولتُه على المسؤولينَ من ارتياحٍ وتقديرٍ لإنجازاتِ العامِ الأول من العهدِ رئاسةً وحكومة/ بانتظار انطلاقِ عجلةِ دعمِ مؤتمرِ الجيش والذي تشكلُ المملكةُ أحدَ أركانِه الخمسةِ الأساسية/ إضافةً لمراقبةِ ما ستَؤولُ إليه أمورُ "احتواءِ" اليومِ التالي لخُطةِ حصريةِ السلاح شَمالَ الليطاني/ وعليها يُبنى المقتضى في إعادةِ الإعمار وفي أكثرَ من مِلفٍّ يَربِطُ لبنانَ بالمملكة/ في هذا الوقت ألقى الأميركيُّ بمَرساتِه عند مرفأِ بيروت/ في جولةٍ استكشافيةٍ على سيرِ أمورِ "السكانرز" قام بها السفير ميشال عيسى/ وإنْ خَلَت من "الدَّسَمِ السياسي" إلَّا أنها عَكَستِ الحِرصَ بالإشرافِ المباشِر على عمليةِ تحديثِ عملِ المرفأ وتزويدِه بأحدثِ المُعَدات لمراقَبة الصادراتِ والواردات/ وأهمُّها ضبطُ عملياتِ التهريب/ أما الأهراءاتُ فحَضَرت بنداً على جلسةِ مجلسِ الوزراء ومن السرايا أعلن وزيرُ الإعلام  إقرارَ توصيةٍ ببناء ثلاثةٍ منها في مرفأَيْ بيروتَ وطرابلس وفي البقاع / في حين سَلَكتِ التعييناتُ في الجمارك طريقاً متعرِّجاً حيث سَقَطت معاييرُ الكَفَاءة لحسابِ تعيين غراسيا قزي مديرةً عامةً للجمارك/ وهي المُدَّعَى عليها من قِبلِ المحققِ العدلي طارق البيطار بقضيةِ انفجارِ المرفأ وفي سيرتِها الذاتية دعوىً بالإثراءِ غيرِ المشروع مرفوعةٌ عليها منذ العام 2019/ وفيما مَرَّ التعيينُ مرورَ "الِّلئام" على طاولة مجلسِ الوزراء فإنَّ وزيرَ العدل عادل نصار سَجَّل تحفُّظَه في مَحضرِ الجلسة/ ليَختَتِمَ النهارُ الطويل أحداثَه/ بغاراتٍ إسرائيلية استَهدَفت بيوتاً ومبانيَ في بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي/ ووصلت شظايا الغاراتِ إلى الصفوفِ الدراسية.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

15-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-12
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026