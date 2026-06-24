مقدمة النشرة المسائية 24-06-2026

وفي الجولة الخامسة أصبحَ للطاولةِ مُلحَقات/ فطاولةُ واشنطن لم تَعُدْ وحيدةً في المَيدان/ بل اصبحَ لها خَليةٌ ولجنةٌ وابوابٌ خلفية ووَساطاتٌ في الخَفاء ومساراتٌ قيدُ الترتيبِ والانجاز// وعلى خبرِ انشاءِ خليَّةِ سويسرا التي أَبلغَ نائبُ الرئيسِ جي دي فانس ووزيرُ الخارجية ماركو روبيو رئيسَ الجمهورية جوزف عون بأمرِها امس/ وذلك لتثبيتِ وقفِ اطلاقِ النار ومراقَبةِ تنفيذِه/ فإنَّ عون أكد اليومَ أنَّ التفاوضَ في واشنطن منفصلٌ عمَّا صدرَ عن اجتماعاتِ سويسرا بين الولاياتِ المتحدة وايران بمتابعةٍ قطرية وباكستانية/ وبإسنادٍ من السرايا/ أكد رئيسُ الحكومة نواف سلام أنَّ وُضع في صورة الخلية التي تَشكَّلت في سويسرا ونحن جُزءٌ منها/ وهدفُها تثبيتُ وقفِ اطلاق النار/ إلَّا أنَّ مسارَ واشنطن مختلِفٌ عنها/ مجدداً القولَ إنَّ مفاوضاتِ واشنطن كانتِ الطريقَ الأقلَّ كُلفةً على لبنان/ لكنْ لا احدَ يعرفُ مسبَّقاً بنتيجةِ ايةِ مفاوضات// وبالعِلمِ والخبرِ السياسي/ فإنَّ واقعَ الحالِ التفاوضي يُختَصرُ كالاتي: اتفاقٌ اميركيٌّ ايراني أَنتجَ وقفاً لاطلاقِ النار/ خَليةٌ اميركيةٌ ايرانيةٌ لبنانية وُلدت من الاجتماعاتِ السويسرية وبمتابَعةٍ قطريةٍ باكستانية/ تواصُلٌ على خطوط عين التينة ومن خلالها معَ حزبِ ومحاولةٌ لخلقِ مسارٍ مكمّلٍ لخريطةِ الطريقِ المعقَّدة/ ومعها استمرارُ طاولةِ واشنطن بجولتِها الخامسة// وفي معلوماتِ الجديد حول الصورةِ التفاوضيةِ الثلاثيةِ الأبعاد/ فإنَّ تواصُلاً سُجّل على خط الدوحة حزبِ الله/ وبحَسَبِ مصادرَ مقرّبةٍ من الحزب فإنَّ قطر تعملُ على بلورة مجموعةِ افكارٍ عبر التواصلِ معَ رئيسِ مجلسِ النواب لايجادِ مَخارجَ للواقعِ القائم بين لبنانَ واسرائيل بَدءاً ممَّا تَحققَ على صعيد وقفِ اطلاقِ النار وصولاً الى خفضِ التصعيد وايجادِ حلولٍ لسائرِ النِقاط الساخنة/ امّا طاولةُ واشنطن/ فإنها تقفُ على مُفتَرقِ المناطقِ التجريبية التي شَكلت عاملَ خلافٍ على طاولةِ الدبلوماسيةِ والعسكر/ وباعترافِ السفيرِ الاميركي في لبنان ميشال عيسى الذي قال للجديد في واشنطن إنَّ هناك خلافاً على املِ انْ يتمَّ حلُّه اليوم// وتقولُ معلوماتُ الجديد إنِّ الجانبَ يَعتبرُ بعضَ المناطقِ الواقعة خارجَ الخطِّ الأصفر، أي تلك التي لم تَشهدْ توغلاً أو احتلالاً إسرائيلياً وتقعَ شَمالَ الليطاني، جُزءاً من هذه المناطق، ويطالبُ بأنْ يتولى الجيشُ اللبناني، بإشرافٍ أميركي، الدخولَ إليها وتفتيشَها. إلَّا أنَّ الوفدَ اللبناني رفضَ هذا الطرح، مؤكداً أن معالجةَ هذه المناطقِ تتمُّ ضِمنَ خُطةٍ داخليةٍ لبنانية، تجنُّباً لأيِّ توتراتٍ أو صداماتٍ قد تنجُم عن هذا المسار/ وتقولُ مصادرُ بعبدا للجديد إنَّ هناك طروحاتٍ عدة حول المناطقِ النموذجية/ وتَجري المحاولةُ لإيجادِ طرحٍ يَتوافَقُ عليه الاطرافُ الثلاثة/ علماً انَّ المنطقةَ النموذجية تتضمنُ انسحاباً اسرائيلياً ودخولاً للجيش اللبناني// وعلى تعدُّد المسارات/ استَشعَر رئيسُ الحزبِ التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط خطرَ المرحلة محذراً مما وَصَفه بالفوضى التي تحيطُ بالاتفاقاتِ والتفاهماتِ الاقليميةِ والدولية من الخليج الى سويسرا/ مُستَظِلاً من جديد باتفاقِ الهُدنة الذي اعتبره اطاراً وحيداً يَرعى العلاقةَ بين الدولة واسرائيل/ لكنْ لا هُدنةَ معَ اسرائيل/ إذ اعلن رئيسُ وزرائها بنيامين نتنياهو أنَّ العملَ جارٍ لاقامةِ حِزامٍ امنيٍّ عازل في جنوب لبنان/ قائلاً إنَّ المَهمةَ في لبنان لم تنتهِ بعد/ ولا يزالُ هناك ما يجبُ علينا فِعلُه// وعلى الخطِّ الأوسع نطاقاً/ فإنَّ وزيرَ الخارجيةِ الاميركي ماركو روبيو يواصلُ جولتَه الخليجيةَ لمناقشة مذكِرةِ التفاهمِ الاميركية الايرانية معَ قادةِ دول الخليج/ وهو انتقلَ اليومَ من الامارات الى الكويت معَ اعلانِه انه لا يمكنُ وقفُ الاعمالِ العَدائية في المنطقة طالما أنَّ وكلاءَ يُطلِقونَ الصواريخَ والمسيّرات ويشاركونَ في الارهاب كما فَعَلت حماس وحزبُ الله/ وأمَلَ روبيو أن تنجحَ المفاوضاتُ اللبنانيةُ الاسرائيلية/ مؤكداً أن بلادَه ستساعدُ الدولةَ اللبنانية للسيطرةِ على اراضيها بشكلٍ كامل.