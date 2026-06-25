مقدمة النشرة المسائية 25-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 25-06-2026

المناطق التجريبية طبقٌ ملغوم على طاولة واشنطن التفاوضية/ ففي الثالث من الجولة الخامسة يطفو على سطح التفاوض مصطلح الانسحاب الجزئي كاختبارٍ اولي لما يُعرف بالمناطق التجريبية والتي باتت بنداً خلافياً بين مفهومين وحدّين جنوب النهر وشماله// فالخلاف بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي يتمحور حول المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل وسيتسلمها الجيش اللبناني/ وفي معلومات الجديد ان الطروحات متعددة بين ما هو داخل الخط الاصفر وما هو خارجه/ حيث ان الاسرائيلي يريد تضمين المناطق التجريبية بعضاً مما هو خارج ما يُعرف بالخط الاصفر/ وهذا ما رفضه لبنان/ كما ويُطرح على بساط البحث مفهوم الاقضية كمنطلقً لل pilot zones / وهو ما سبق وتحدث عنه رئيس بري/ كما وتشير المعلومات الواردة من واشنطن ان وضع على الطاولة ايضاً خطته الجاهزة والتي تنطلق من مفهوم القطاعات من الشرقي الى الاوسط فالغربي/ وذلك بما يتماشى مع جهوزيته وامكاناته/ وبالاضافة الى المساحة بعمقها واتساعها وحدودها/ فإن الخلاف الاكبر يبقى في الاطار الشكلي لتنفيذ المنطقة التجريبية / فالجانب الاسرائيلي يريد تنسيقاً مباشراً وهذا ما يرفضه الوفد اللبناني ولا يقبل بأي شكلٍ من اشكال الاحتكاك او التنسيق المباشر بين الجيشين// على هذا الواقع المتباعد/ من المفترض ان تُختتم طاولة واشنطن بحزئها الخامس الليلة / وفي احسن الاحوال ببيانٍ يُعيد التذكير والتركيز على تثبيت وقف اطلاق النار والذي جاء عبر الاجواء السويسرية العابرة للحروب والنزاعات/ ويتضمن ايضاً وبحسب ترجيحات المصادر الدبلوماسية / بنداً يتعلق بالمناطق التجريبية واعلان النيّة بانسحاب جزئي كأختبارٍ اولي// وفي موازاة ما يحدث في واشنطن/ فإن المعلومات تتحدث عن استمرار الجهود والوساطات تحت الطاولة وهي جهود عربية مشتركة بين اكثر من طرف وبتنسيق قطري مستمر وهي تنتظر مفاوضات واشنطن ونتائجها المفترضة لتبني على الشيء مقتضاه /