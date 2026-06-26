مقدمة النشرة المسائية 26-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 26-06-2026

أُصيبت طاولةُ واشنطن بعُسر هَضم "النوايا"/ فانتهتِ الجولةُ الخامسة بأيامها الثلاثة إلى التعادل السلبي/ ما دَفع "بالحَكَم" الأميركي إلى تمديد شَوط التفاوضِ يوماً آخَر/ وفي الوقت الإضافي انتهتِ "المباراةُ" بين الفريقَين اللبناني والإسرائيلي إلى توقُّع قُربِ "إعلانِ نوايا"/ مسبوقاً بتصريحِ مسؤولٍ في وَزارة الخارجية الأميركية عن استئناف الطرفين العملَ من أجل التوصل إلى اتفاق/ وبصفتِهما دولتينِ ذَوَاتَيْ سِيادة يتفاوضُ وإسرائيل بهدف تحقيق سلامٍ وأمنٍ دائمَين ووضعِ حدٍّ نهائي لدائرة العنف// هذا في العنوان العريض/ أما في التفاصيل وبَحَسَبِ مصدرٍ دبلوماسي للجديد فإنَّ لبنان يسعى للحصول على جدولٍ زمني واضح للانسحاب في مقابل رفضِ تل أبيب الالتزامَ بالمهل وربطِها الانسحابَ حصراً بالظروف الأمنية على الأرض/ معَ تمسكِها بالإبقاء على ما تسمِّيها المنطقةَ العازلة طالما رأت في ذلك ضرورةً لحماية الشَّمال// لحينِه لا تزالُ العناوينُ العريضة قيدَ التداول أما الشياطين فتكمنُ في تفاصيلِ "المناطقِ التجريبية" ومعها السلاح/ وبحَسَبِ مصادرَ مطلعة على المفاوضات/ فإنَّ الوفدَ اللبناني قدَّم رؤيتَه للمناطقِ النموذجية انطلاقاً من الأراضي المحتلة وليس من أماكنَ واقِعةٍ مسبَّقاً تحت سيطرةِ الجيش اللبناني/ وهو أَقنَع الجانبَ الأميركي بهذه الرؤية/ وفيما تحدثتِ المعلوماتُ عن ليونةٍ إسرائيلية تِجاه هذا الطرح/ فإن بندَ السلاح لا يزالُ "العقَبةَ الكبرى" بين نظرةِ الوفدِ اللبناني إلى هذا البندِ باعتباره شأناً داخلياً/ ونظرةِ الجانبِ الإسرائيلي الذي يسعى إلى تكريسِ مطلبِ نزعِ السلاح قبل حصولِ الانسحاب/ وربطاً بالرؤية فقد جَرَت صياغتُها بعد مِروحةِ لقاءاتٍ جَمعت بعبدا وحارة حريك بوَساطةِ الأمن العام/ حيث عمِل اللواء حسن شقير على تقريبِ وجُهاتِ النظر بين أندريه رحال مستشارِ رئيسِ الجمهورية والنائب حسن فضل المكلَّف التواصلَ معَ الرئاسةِ اللبنانية/ وبحَسَبِ مصادرَ مطلعة على خط الرئاسة-حزبِ الله فإنَّ لقاءَ الطرفَين رهنٌ بنجاحِ لبنانَ في انتزاع مَطالبِه في إعلان النوايا المرتقب من واشنطن/ وفيما مفاوضاتُ واشنطن تَسيرُ على قَدَمٍ وساق لتحقيقِ اختراقٍ وتقريبِ الرؤيتينِ واللبنانية/ فَعَّلت "الدِّعاية الحربية" بهدف التخريب/ فأعلنت سيطرتَها الكاملة على مرتفع علي الطاهر/ بهدف تثبيتِ "نظرية" المنطقةِ التجريبية شَمالَ النهر وهو ما يرفضُه لبنان ويتمسكُ بجنوب النهر/ لكن مصادرَ عسكريةً لبنانية نفتِ الروايةَ الإسرائيلية عن علي الطاهر وأكدت أنها لم تَرصُدْ أيَّ تقدمٍ إسرائيلي نحو المرتَفَع// تتسارعُ الأحداثُ ومعها المعلوماتُ الصادرة عن أكثرَ من موقع/ وفي آخِر لحظاتِها/ طرحٌ لبناني يقومُ على منطقتَين نموذجيتين في الأراضي المحتلة كبدايةٍ للعمل وتِلقائياً لانسحابٍ كامل من الأراضي اللبنانية وَوَفق جدول زمني/ ووَفقَ المعلومات فإنَّ الأجواءَ إيجابية/ خصوصاً أن ماركو روبيو مهندسَ طاولةِ واشنطن حَضَر جلسةَ اليوم/ وأكد دعمَه لبنان وانَّ كلَّ ما يتعلق بلبنان تتم مناقشتُه عبر الدولة اللبنانية وابدى استعدادَ الولاياتِ المتحدة لدعم لبنان على المستوياتِ كافةً عسكريا وإقتصاديا ودبلوماسيا اضافة الى إعادة الإعمار// كلُّ ما تَقدَّم وضَعَه رئيسُ الجمهورية جوزاف عون بعُهدة رئيسِ الحكومة نواف سلام/ والراعي الأميركي يعملُ على ردمِ الهُوَّة بين الوفدين للخروج من الجولة الحالية بأقلِّ الأضرارِ الممكنة/ لغايةٍ في تثبيتِ مسار واشنطن كمسارٍ منفصل عن مسار إسلام آباد ومُلحَقِه السويسري/ "وحسب نواياكُم تُرزقون".