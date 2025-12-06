فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

عاجل
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط &quot;الثقل&quot; على صدره
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-06 | 02:08
فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

حادث مأساوي داخل صالة رياضية في مدينة أوليندا

لقي برازيلي يبلغ من العمر 55 عاما يُدعى رونالد مونتينيغرو مصرعه في حادث مأساوي داخل صالة رياضية في مدينة أوليندا.
وكان مونتينيغرو، وهو هاوٍ لرياضة رفع الأثقال، يقوم بتمرين الضغط بالبار عندما انزلقت الأداة الثقيلة من يديه وسقطت على صدره. 
ورغم تدخل الموجودين في الصالة على الفور وتمكّنه من تحرير نفسه، إلا أنه انهار بعد لحظات ونُقل إلى مركز صحي قريب، حيث فشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأكدت التحقيقات الأمنية أن ما جرى كان حادثا عرضيا.
وانتشر لاحقا فيديو كاميرات المراقبة الذي وثّق اللحظات الأخيرة للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أثار حالة من الحزن والصدمة لدى أهالي المنطقة.
مونتينيغرو لم يكن مجرد رياضي هاوٍ، بل كان شخصية معروفة في أوليندا بصفته رئيسا لمتحف (Palacio dos Bonecos Gigantes) الشهير بعرائسه العملاقة المصنوعة من الورق والقماش والتي يصل ارتفاعها إلى خمسة عشر قدما.



مقالات ذات صلة

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع
2025-09-09

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع

مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا
2025-11-11

مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
2025-09-14

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه
2025-11-28

فيديو قاسي لمقتل لاعب شاب بعد سقوط عمود كرة السلة عليه

فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

رياضة

رياضات متنوعة

رونالد مونتينيغرو

رفع الأثقال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس إيطاليا يدعو لهدنة أولمبية
تحقيقات رسمية في أسباب وفاة سبّاح مصري شاب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

رئيس إيطاليا يدعو لهدنة أولمبية
02:10

رئيس إيطاليا يدعو لهدنة أولمبية

بعيدا عن المنافسات داخل الملاعب

02:10

رئيس إيطاليا يدعو لهدنة أولمبية

بعيدا عن المنافسات داخل الملاعب

تحقيقات رسمية في أسباب وفاة سبّاح مصري شاب
02:07

تحقيقات رسمية في أسباب وفاة سبّاح مصري شاب

فتح تحقيقٍ رسمي في ملابسات وفاة السباح الشاب يوسف محمد

02:07

تحقيقات رسمية في أسباب وفاة سبّاح مصري شاب

فتح تحقيقٍ رسمي في ملابسات وفاة السباح الشاب يوسف محمد

بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة
2025-12-04

بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

حصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا

2025-12-04

بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

حصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا

اخترنا لك
رئيس إيطاليا يدعو لهدنة أولمبية
02:10
تحقيقات رسمية في أسباب وفاة سبّاح مصري شاب
02:07
بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة
2025-12-04
جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام
2025-12-02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025