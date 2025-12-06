فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

🇧🇷 HEART STOPPED … HE DIED



55-year-old Ronald Montenegro wasnt holding the barbell properly and it fell on his chest, causing his heart to stop.



Be careful bros … RIP Ronald pic.twitter.com/x5Jfuq4gwL — Lord (@MyLordBebo) December 5, 2025

لقي برازيلي يبلغ من العمر 55 عاما يُدعى رونالد مصرعه في حادث مأساوي داخل صالة رياضية في مدينة أوليندا.وكان مونتينيغرو، وهو هاوٍ لرياضة رفع الأثقال، يقوم بتمرين الضغط بالبار عندما انزلقت الأداة الثقيلة من يديه وسقطت على صدره.ورغم تدخل الموجودين في الصالة على الفور وتمكّنه من تحرير نفسه، إلا أنه انهار بعد لحظات ونُقل إلى قريب، حيث فشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأكدت التحقيقات الأمنية أن ما جرى كان حادثا عرضيا.وانتشر لاحقا فيديو كاميرات المراقبة الذي وثّق اللحظات للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أثار من الحزن والصدمة لدى أهالي المنطقة.مونتينيغرو لم يكن مجرد هاوٍ، بل كان شخصية معروفة في أوليندا بصفته رئيسا لمتحف (Palacio dos Bonecos Gigantes) الشهير بعرائسه العملاقة المصنوعة من الورق والقماش والتي يصل ارتفاعها إلى خمسة عشر قدما.