فيديو مؤلم لمقتل برازيلي بسقوط "الثقل" على صدره

لقي برازيلي يبلغ من العمر 55 عاما يُدعى رونالد مونتينيغرو
مصرعه في حادث مأساوي داخل صالة رياضية في مدينة أوليندا.
وكان مونتينيغرو، وهو هاوٍ لرياضة رفع الأثقال، يقوم بتمرين الضغط بالبار عندما انزلقت الأداة الثقيلة من يديه وسقطت على صدره.
ورغم تدخل الموجودين في الصالة على الفور وتمكّنه من تحرير نفسه، إلا أنه انهار بعد لحظات ونُقل إلى مركز صحي
قريب، حيث فشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأكدت التحقيقات الأمنية أن ما جرى كان حادثا عرضيا.
وانتشر لاحقا فيديو كاميرات المراقبة الذي وثّق اللحظات الأخيرة
للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أثار حالة
من الحزن والصدمة لدى أهالي المنطقة.
مونتينيغرو لم يكن مجرد رياضي
هاوٍ، بل كان شخصية معروفة في أوليندا بصفته رئيسا لمتحف (Palacio dos Bonecos Gigantes) الشهير بعرائسه العملاقة المصنوعة من الورق والقماش والتي يصل ارتفاعها إلى خمسة عشر قدما.