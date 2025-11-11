فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

Imagine you’re the goalkeeper, you save a penalty, and then your own teammate scores the rebound like he’s a striker.



Mourinho’s team dropped two crucial points in the title race because of it.

حسم التعادل (2-2) مواجهة بنفيكا وكازا بيا على ملعب دا لوز ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري ، حيث تقدّم أصحاب عبر هيورهي سوداكوف، ثم فينغليس بافلِيديس، قبل أن تنقلب الدفّة في الشوط الثاني.النقطة المفصلية جاءت عند الدقيقة 64 حين تصدّى الحارس أناتولي تروبين لركة جزاء سددها كاسيانو، غير أنّ محاولة الإبعاد التالية من زميله توماش أراوخو انتهت داخل شباك فريقه عن طريق الخطأ، لتُعيد الضيوف إلى أجواء اللقاء وتمنحهم دفعةً معنوية واضحة.بعد تلك اللقطة، ارتفع إيقاع كازا بيا ونجح في فرض ضغطٍ متواصل عبر الكرات العرضية والمرتدّات، فيما تراجع بنفيكا للحفاظ على التقدّم مع محاولاتٍ متقطّعة لاستعادة السيطرة في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل ويغادر الضيوف لشبونة بنقطة ثمينة، ويهدر بنفيكا نقطتين في سباق القمّة.اللقطة الاستثنائية، تصدّي ركلة الجزاء ثم هدفٌ عكسيّ في الهجمة نفسها، أشعلت منصات وأثارت تعليقات على غرابة المشهد، فيما تختصر نتيجة اللقاء واقعا تنافسيا محموما في الصدارة هذا الموسم.