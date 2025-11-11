الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا
رياضة

2025-11-11 | 00:43
فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

حسم التعادل (2-2) مواجهة بنفيكا وكازا بيا

حسم التعادل (2-2) مواجهة بنفيكا وكازا بيا على ملعب دا لوز ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي، حيث تقدّم أصحاب الأرض عبر هيورهي سوداكوف، ثم فينغليس بافلِيديس، قبل أن تنقلب الدفّة في الشوط الثاني. 
النقطة المفصلية جاءت عند الدقيقة 64 حين تصدّى الحارس أناتولي تروبين لركة جزاء سددها كاسيانو، غير أنّ محاولة الإبعاد التالية من زميله توماش أراوخو انتهت داخل شباك فريقه عن طريق الخطأ، لتُعيد الضيوف إلى أجواء اللقاء وتمنحهم دفعةً معنوية واضحة.
بعد تلك اللقطة، ارتفع إيقاع كازا بيا ونجح في فرض ضغطٍ متواصل عبر الكرات العرضية والمرتدّات، فيما تراجع بنفيكا للحفاظ على التقدّم مع محاولاتٍ متقطّعة لاستعادة السيطرة في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل ويغادر الضيوف لشبونة بنقطة ثمينة، ويهدر بنفيكا نقطتين في سباق القمّة. 
اللقطة الاستثنائية، تصدّي ركلة الجزاء ثم هدفٌ عكسيّ في الهجمة نفسها، أشعلت منصات كرة القدم وأثارت تعليقات واسعة على غرابة المشهد، فيما تختصر نتيجة اللقاء واقعا تنافسيا محموما في الصدارة البرتغالية هذا الموسم.



مقالات ذات صلة

فيديو - ركلة جزاء ريال مدريد تسيل الكثير من الحبر
2025-08-21

فيديو - ركلة جزاء ريال مدريد تسيل الكثير من الحبر

فيديو - وفاة حارس في الملعب بعد تصديه لركلة جزاء
2025-09-05

فيديو - وفاة حارس في الملعب بعد تصديه لركلة جزاء

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز
2025-09-25

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا
2025-08-21

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

رياضة

بنفيكا

كازا بيا

الدوري البرتغالي

فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
فيديو - لحظة الاعتراف بالحبّ .. مرور ميسي

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
00:44

