فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي

🚨🧨 This is how the Feyenoord fans turned up to their team session! They will play rivals Ajax this weekend. ⚔️🇳🇱 pic.twitter.com/BZ4mn41E3p — EuroFoot (@eurofootcom) December 13, 2025

احتشد آلاف من جماهير فينورد، في محيط تدريبات الفريق قبل مواجهة الغريم الأحد، حيث دعمت الجماهير اللاعبين بالأهازيج وإطلاق ألعاب نارية في محاولة لرفع المعنويات قبل القمة المقررة على ملعب أرينا.وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الحضور الجماهيري جاء في وقت يمر فيه الفريق بفترة صعبة نسبيًا، ما منح الحصة التدريبية طابعا استثنائيا وخلق أجواء تحفيز أخير قبل السفر إلى أمستردام.وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى وقوع تصرفات فردية مثيرة للجدل على هامش التجمع، وُصفت بأنها مسيئة ولا تحظى بإجماع جماهيري.كما أنّ جماهير فينورد لن تكون حاضرة في مدرجات ، إذ لا يُسمح بمرافقة جماهير الضيوف في مباريات الفريقين منذ سنوات لأسباب ، بينما اختار أياكس أن يجعل تدريبه الأخير مغلقا في أمستردام على خلفية حوادث ألعاب نارية سابقة.