الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي
A-
A+

رياضة

2025-12-14 | 00:27
فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي

احتشد آلاف من جماهير فينورد في محيط تدريبات الفريق الأخيرة

احتشد آلاف من جماهير فينورد، في محيط تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة الغريم أياكس أمستردام اليوم الأحد، حيث دعمت الجماهير اللاعبين بالأهازيج وإطلاق ألعاب نارية في محاولة لرفع المعنويات قبل القمة المقررة على ملعب يوهان كرويف أرينا.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الحضور الجماهيري جاء في وقت يمر فيه الفريق بفترة صعبة نسبيًا، ما منح الحصة التدريبية طابعا استثنائيا وخلق أجواء تحفيز أخير قبل السفر إلى أمستردام.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى وقوع تصرفات فردية مثيرة للجدل على هامش التجمع، وُصفت بأنها مسيئة ولا تحظى بإجماع جماهيري.
كما أنّ جماهير فينورد لن تكون حاضرة في مدرجات أياكس، إذ لا يُسمح بمرافقة جماهير الضيوف في مباريات الفريقين منذ سنوات لأسباب أمنية، بينما اختار أياكس أن يجعل تدريبه الأخير مغلقا في أمستردام على خلفية حوادث ألعاب نارية سابقة. 



مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات
2025-12-11

فيديو توبيخ محمد صبحي لسائقه يشعل جدلاً واسعاً..ورواية نجل السائق تقلب التفسيرات

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد
2025-12-01

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل
2025-09-26

فيديو عفوي لدانييلا رحمة خلال استعدادها لاستقبال مولودها يشعل مواقع التواصل

فيديو - شماريخ تُشعل تحضيرات فينورد للديربي

رياضة

فينورد

أياكس أمستردام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة
اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة
00:43

فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

أسدل النجم العالمي جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية

00:43

فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

أسدل النجم العالمي جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية
00:26

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

توقّفت مباراة في كرة القدم الإنجليزية خارج إطار الدرجات المحترفة

00:26

اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية

توقّفت مباراة في كرة القدم الإنجليزية خارج إطار الدرجات المحترفة

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
00:26

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

دوّن الموهبة وائل محيا اسمه في سجلات بوروسيا مونشنغلادباخ

00:26

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

دوّن الموهبة وائل محيا اسمه في سجلات بوروسيا مونشنغلادباخ

اخترنا لك
فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة
00:43
اعتقال يوقف مباراة قبل صافرة البداية
00:26
وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
00:26
برشلونة يواصل سلسلة التهديف
00:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025