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"أنولو موفا" تعود في الأرجنتين بعد نبوءة غانية ضد ميسي ورفاقه

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&quot;أنولو موفا&quot; تعود في الأرجنتين بعد نبوءة غانية ضد ميسي ورفاقه
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رياضة

2026-06-30 | 09:04
"أنولو موفا" تعود في الأرجنتين بعد نبوءة غانية ضد ميسي ورفاقه

قال بونسام إنّ قواه ستكون مع الرأس الأخضر وإنّ الأرجنتين لن تعبر

عادت عبارة "أنولو موفا" إلى الواجهة في الأرجنتين، بعدما أطلق الغاني نانا كواكو بونسام (شيطان الأربعاء)، المعروف أيضًا بلقب "المشعوذ الغاني"، نبوءة جديدة بشأن مشوار المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، مؤكدًا أن منتخب الرأس الأخضر سيُقصي بطل العالم من دور الـ32.
وقال بونسام، الذي سبق أن ارتبط اسمه بنبوءات كروية، بينها لعنة مزعومة على المهاجم الإنكليزي هاري كين قبل أن يعود و"يفكّ" اللاعب لاحقًا: "قواي ستكون مع الرأس الأخضر… الأرجنتين لن تعبر".
وأمام هذه التصريحات، استعاد مشجعو الأرجنتين العبارة الشهيرة "Anulo mufa" (أنولو موفا)، وهي تعبير دارج في الأرجنتين والأوروغواي يُستخدم لإبطال النحس أو دفع سوء الحظ، خصوصًا عندما تظهر توقعات سلبية قبل المباريات الكبرى.
وكانت العبارة قد حضرت بقوة خلال كأس العالم 2022، إذ لجأ إليها الأرجنتينيون قبل نهائي مونديال قطر أمام فرنسا، في محاولة رمزية لإبعاد "النحس" عن ليونيل ميسي ورفاقه، قبل أن تُتوَّج الأرجنتين باللقب العالمي.
وبين نبوءة بونسام وعودة "أنولو موفا"، يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة المقبلة وسط أجواء تجمع بين الطقوس الشعبية وحسابات الميدان، في بطولة يسعى خلالها حامل اللقب إلى مواصلة الدفاع عن عرشه العالمي.
 

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رياضة

كواكو بونسام

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