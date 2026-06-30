"أنولو موفا" تعود في الأرجنتين بعد نبوءة غانية ضد ميسي ورفاقه

عادت عبارة "أنولو موفا" إلى الواجهة في ، بعدما أطلق نانا كواكو بونسام (شيطان الأربعاء)، المعروف أيضًا بلقب "المشعوذ الغاني"، نبوءة بشأن مشوار المنتخب الأرجنتيني في ، مؤكدًا أن منتخب الرأس الأخضر سيُقصي بطل من دور الـ32.وقال بونسام، الذي سبق أن ارتبط اسمه بنبوءات كروية، بينها لعنة مزعومة على المهاجم الإنكليزي هاري كين قبل أن يعود و"يفكّ" اللاعب لاحقًا: "قواي ستكون مع الرأس الأخضر… الأرجنتين لن تعبر".وأمام هذه التصريحات، استعاد مشجعو الأرجنتين العبارة الشهيرة "Anulo mufa" (أنولو موفا)، وهي تعبير دارج في الأرجنتين والأوروغواي يُستخدم لإبطال النحس أو دفع سوء الحظ، خصوصًا عندما تظهر توقعات سلبية قبل المباريات الكبرى.وكانت العبارة قد حضرت بقوة خلال كأس العالم 2022، إذ لجأ إليها الأرجنتينيون قبل نهائي مونديال قطر أمام ، في محاولة رمزية لإبعاد "النحس" عن ورفاقه، قبل أن تُتوَّج الأرجنتين باللقب العالمي.وبين نبوءة بونسام وعودة "أنولو موفا"، يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة المقبلة وسط أجواء تجمع بين الطقوس الشعبية وحسابات ، في بطولة يسعى خلالها حامل اللقب إلى مواصلة الدفاع عن عرشه العالمي.