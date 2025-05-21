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بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا

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بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا
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شباب و كشافة

2025-05-21 | 01:19
بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا

شارك لبنان للمرة الاولى بعد غياب طويل في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية

شارك لبنان للمرة الاولى بعد غياب طويل في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية، الذي استضافت العاصمة المغربية الرباط نسخة العام ٢٠٢٥ منه.
وترأست وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفد لبنان الذي ضم الخبير الرياضي إبراهيم منسى والخبير الشبابي ادغار بلان، وكان متواجداً إلى جانب وفود وزارية رفيعة من اكثر من ٣٦ دولة.
وفي كلمتها، عبرت بايراقداريان عن شكرها العميق لحفاوة وحُسن الاستقبال والتنظيم، الذي يصادف الذكرى الأربعين للمنظمة الفرنكوفونية، ويجسد رغبة المغرب في تعزيز قيم الفرنكوفونية والعلاقات بين دولها.
وقالت بايراقداريان ان لبنان فتح صفحة جديدة، ساعياً لطيّ مرحلة اقتصادية واجتماعية وانسانية قاسية، مؤكدة ان انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة القاضي نواف سلام كانا البداية لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان المعاصر.
 وقالت بايراقداريان اننا نريد كتابة هذه الصفحة بمسؤولية وانفتاح، ونرى ان الشباب يحتل اهمية قصوى في هذا السياق، ويتوجب ان يلعب دوره الطبيعي، وان نساعده في خلق الفرص لصياغة مستقبل كريم.
ومن هنا، تابعت، تأتي رغبة لبنان في المشاركة في انشطة الكونفيجيس، مقتنعاً ان هذه المنصة تشكل رافعة للتواصل والتعاون بين البلدان المنضوية.
واكدت الوزيرة ان لبنان مستعد للتفاعل ووضع قدراته وإمكاناته وطاقاته في خدمة العمل الجماعي الهادف، وقالت "لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا وتتشارك معكم بناء مستقبل افضل لشبابنا".



بايراقداريان في القمة الفرنكوفونية للشباب: لبنان عاد بقوة وارادة ليلعب دوره كاملا

رياضة

شباب و كشافة

الدكتورة نورا بايراقداريان

إبراهيم منسى

ادغار بلان

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