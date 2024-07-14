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قائد سيلتا فيغو في المحكمة بتهمة الاعتداء على "تميمة" !

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قائد سيلتا فيغو في المحكمة بتهمة الاعتداء على &quot;تميمة&quot; !
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كرة القدم

2024-07-14 | 01:01
قائد سيلتا فيغو في المحكمة بتهمة الاعتداء على "تميمة" !

أدلى قائد سيلتا فيغو بشهادته في قضية اتهامه بالتحرش جنسياً

أدلى هوغو مالو، قائد سيلتا فيغو السابق، بشهادته في قضية اتهامه بالتحرش جنسياً بفتاة كانت ترتدي زيّ التميمة "الببغاء" الخاصة بنادي إسبانيول، قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني في 24 نيسان - أبريل 2019.
وقالت الفتاة في المحكمة الجنائية في برشلونة، بأن يد مالو امتدت إلى جزء حساس من جسدها، وأنها لم تصدق ما حدث، و"كان يحيي التمائم الأخرى بشكل عادي، لكنه تصرف بشكل مختلف عندما توجه إليّ، ولوهلة اعتقدت أنه يمزح".
وردّ مالو، البالغ 33 عاماً، والذي انتقل الى نادي إنترناسيونال دي بورتو أليغري البرازيلي "في البداية توقعت أنها مزحة ولم أصدق حتى أبلغني النادي بشكل رسمي عن وجود شكوى ضدي، لقد صافحت التميمة كما أفعل دائما ولم أكن أعلم لحظة إن كان مرتدي التميمة صبيا أم فتاة".


قائد سيلتا فيغو في المحكمة بتهمة الاعتداء على "تميمة" !

رياضة

كرة القدم

هوغو مالو

سيلتا فيغو

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