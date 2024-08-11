متسوق يعثر على ثياب بوكايو ساكا القديمة فيشتريها .. ويبيعها !

عثر متسوق ذو عين ثاقبة على معدات تخص نادي أرسنال

عثر متسوق ذو عين ثاقبة على معدات تخص نادي أرسنال، وتعود تحديداً الى نجمه بوكايو ساكا، في متجر خيري في لندن، ولم يصدق عينيه.

وفوجئ جيمس ليفين، حين وجد طقماً لأرسنال في نافذة أوكسفام المحلية في ميل هيل، ولاحظ أن غالبية الملابس تحمل الأحرف الأولى من علامة "BS" عليها، فاستفسر من الموظفين عن المالك السابق، فأكدوا له أنّ ساكا زار المتجر للتبرع بملابسه القديمة.

ونشأ اللاعب في إيلينغ، إحدى ضواحي غرب لندن، وظل وفياً لمنطقته بانتظام في العمل الخيري، إذ تبرّع وساعد في تمويل 120 عمليّة تغيير الحياة في عام 2022، كما تبرع نجم إنجلترا بأشياء من بينها سترة أرسنال وجيليه أسود وبدلة من موسم 2015-2016.

ولم يضيع جيمس أي وقت، فقام بشراء هذه الأغراض، فكانت تكلفة البدلة الكاملة 24.99 جنيها إسترلينيا، وتكلفة السترة 29.99 وتكلفة الجيليه 19.99، ثم باع السترة والجيليه بسعر إجمالي قدره 240 جنيهاً، وأدرج البدلة مقابل 500 جنيه ، محقّقا أرباحا جيّدة.











