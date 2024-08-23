فيديو - فوضى ترافق مباراة تشيلسي وسيرفيت السويسري

انزلقت مباراة تشيلسي ضد سيرفيت مساء أمس الخميس إلى حالة من الفوضى قبل أن تبدأ حتى، حيث اشتبك المشجعون السويسريون مع شرطة العاصمة الانجليزية خارج ستامفورد بريدج، قبل مباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمرات.وتم وضع مجموعة من مشجعي سيرفيت خارج الملعب، قبل السماح لهم بالدخول، لكن يبدو أن الزوار نفد صبرهم من التأخير، فبدأوا في اختراق خط رجال الأمن الذي منعهم، وجرى استدعاء التعزيزات قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة، حيث تحول المشهد إلى حال من الفوضى لم تدم طويلاً.وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بهدفين سجلهما نكونكو ومادويكي.