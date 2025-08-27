فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

أعلن نادي
كومو الإيطالي
عن تكريم خاصّ لمهاجمه أليساندرو غابرييلوني، الذي صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة (Serie D) إلى الدوري الإيطالي الممتاز
(Serie A).
وقبل انطلاق مباراته الأولى في موسم 2025-2026، كشف النادي عن تمثال برونزي للاعب داخل ملعب سان
سيغاليا تكريما لمسيرته الاستثنائيّة.
غابرييلوني، الذي انضمّ إلى كومو عام 2018 عندما كان الفريق في الدرجة الرابعة، سجّل 64 هدفا في 218 مباراة مع النادي، ثمّ ساهم بشكل كبير في صعوده إلى الدرجة الأولى.
فقد سجّل غابرييلوني هدفا حاسما في الدقيقة 93 ضد روما
في كانون
الأوّل - ديسمبر 2024، ما جعله أوّل لاعب في تاريخ النادي يسجّل في جميع الدرجات من الدرجة الرابعة إلى الأولى.
مدرب
الفريق، سيسك فابريغاس، كان قد صرح سابقا أنّ غابرييلوني يستحق تمثالا تكريما لإسهاماته الكبيرة، وقد تحقق هذا التكريم بالفعل، حيث تم نصب التمثال داخل الملعب، ما أثار إعجاب اللاعب الذي أبدى تأثره الشديد عند رؤيته.
ويُعد غابرييلوني رمزا للإصرار والولاء في كرة القدم الإيطالية
، ويُعتبر من أبرز الأمثلة على اللاعبين الذين يحققون النجاح بفضل العمل الجاد والمثابرة.