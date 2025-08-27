فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

Alessandro Gabrielloni ascendió con el Como desde Serie D a Serie A.



El Club le hizo una estatua romana en la entrada del estadio, de sorpresa. Ojo a su reacción al verla.



Siempre a favor de los homenajes en vida🫶.



pic.twitter.com/idBuKwdG0l — Juez Central (@Juezcentral) August 25, 2025

كومو عن تكريم خاصّ لمهاجمه أليساندرو غابرييلوني، الذي صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة (Serie D) إلى (Serie A).وقبل انطلاق مباراته الأولى في موسم 2025-2026، كشف النادي عن تمثال برونزي للاعب داخل سيغاليا تكريما لمسيرته الاستثنائيّة.غابرييلوني، الذي انضمّ إلى كومو عام 2018 عندما كان الفريق في الدرجة الرابعة، سجّل 64 هدفا في 218 مباراة مع النادي، ثمّ ساهم بشكل كبير في صعوده إلى الدرجة الأولى.فقد سجّل غابرييلوني هدفا حاسما في الدقيقة 93 ضد في الأوّل - ديسمبر 2024، ما جعله أوّل لاعب في تاريخ النادي يسجّل في جميع الدرجات من الدرجة الرابعة إلى الأولى.الفريق، سيسك فابريغاس، كان قد صرح سابقا أنّ غابرييلوني يستحق تمثالا تكريما لإسهاماته الكبيرة، وقد تحقق هذا التكريم بالفعل، حيث تم نصب التمثال داخل الملعب، ما أثار إعجاب اللاعب الذي أبدى تأثره الشديد عند رؤيته.ويُعد غابرييلوني رمزا للإصرار والولاء في ، ويُعتبر من أبرز الأمثلة على اللاعبين الذين يحققون النجاح بفضل العمل الجاد والمثابرة.