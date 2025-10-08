فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي

Liverpool supporting London bus driver meets Chelsea fans 😂



بعد الفوز القاتل لتشيلسي على (2-1) في ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت الماضي، ضمن ، حصل هرج ومرج خارج ، سببه ارتداء سائق حافلة لقميص فريق ليفربول أثناء مروره، لينتهي الأمر بإقالته من عمله.وارتدى إسحق، السائق البالغ 21 عاماً، وهو مشجع ليفربول منذ الطفولة، قميص " "، فلاحظه مشجعو ، وتجمع حول الحافلة، وبدأوا بالهتاف والطرق على النوافذ.وكتبت صحيفة دايلي ميل أن ذلك أدى إلى "تعطيل كبير وتأخيرات"، وفقا لشركة النقل التي يعمل لديها إسحق، ما تسبب في فصله من العمل.وقال إسحق في مقابلة تلفزيونية "لم أكن أعلم أن المسار الذي كُلفت به يمر أمام ملعب تشيلسي، فارتديت أول قميص نظيف وجدته، وكان قميص ليفربول، وعندما وصلت إلى هناك، رأيت المشجعين بالخارج، وفجأة أحاطوا بالحافلة وبدأوا بفتح النوافذ، وكانت لحظة مرعبة".وأضاف "تدخلت الشرطة وأبعدت الجماهير، وعدت إلى مركز الحافلات، الموقف كان يبدو مضحكا في الفيديو، لكنه في الحقيقة كان مخيفا"، وختم "لا يوجد أي منطق في الإدارة هذه الأيام، لم يطلب مني أحد تغطية القميص أو تغييره، ولم تكن هناك مشكلة حتى انتشر الفيديو، لقد سئمت من قيادة تلك الحافلات، وأفكر في الانتقال إلى العمل في مجال الحافلات السياحية".