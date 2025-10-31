فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك

يُفكر جدياً في ضم ماركيز الى قائمة الفريق الأول

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن المدرب الألماني ، يُفكر جدياً في ضم ماركيز الى قائمة الفريق الأول في ، للمواجهة المقررة مساء الأحد مع ضيفه إلتشي، ضمن الجولة الحادية عشر من .

توماس ماركيز موريرا، 19 عاماً، لاعب برشلونة أثلتيك، هو لاعب وسط عمودي في اللعب، قوي جداً في الكرات الهوائية، متطور، وقوي في المواجهات الثنائية، وقد تم استدعاؤه للتدرب مع الفريق الأول منذ الأمس.

وإذا تحقق ذلك، يأمل في أن يكون ماركيز مثالياً لتعويض غياب لا يُعوّض لبيدري المصاب، الى جانب وفيرمين لوبيز.







