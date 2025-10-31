فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن المدرب الألماني هانسي فليك
، يُفكر جدياً في ضم تومي
ماركيز الى قائمة الفريق الأول في برشلونة
، للمواجهة المقررة مساء الأحد مع ضيفه إلتشي، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني
.
توماس موريل
ماركيز موريرا، 19 عاماً، لاعب برشلونة أثلتيك، هو لاعب وسط عمودي في اللعب، قوي جداً في الكرات الهوائية، متطور، وقوي في المواجهات الثنائية، وقد تم استدعاؤه للتدرب مع الفريق الأول منذ الأمس.
وإذا تحقق ذلك، يأمل فليك
في أن يكون ماركيز مثالياً لتعويض غياب لا يُعوّض لبيدري المصاب، الى جانب فرينكي دي يونغ
وفيرمين لوبيز.