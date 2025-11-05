الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:49
ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي

سجّل بوكايو ساكا إنجازا تاريخيا جديدا مع آرسنال

سجّل بوكايو ساكا إنجازا تاريخيا جديدا مع آرسنال، بعدما أصبح أوّل لاعب في تاريخ النادي يُسجّل في أربع مباريات متتالية خارج الديار ضمن دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال الفوز (3-0) على سلافيا براغ مساء أمس الثلاثاء، في براغ. 
جاءت المباراة لتُكرّس حالة الزخم التي يعيشها فريق المدرب ميكيل أرتيتا، إذ حسم "المدفعجية" المواجهة بثلاثية نظيفة خارج الأرض، وواصلوا سلسلتهم المميّزة على مستوى النتائج والشباك النظيفة في أوروبا هذا الموسم.
ومنح الانتصار في براغ آرسنال رقما لافتا إضافيا بسلسلة انتصارات متتالية دون استقبال أهداف، ما يعكس الصلابة الدفاعية والتناغم بين خطوط الفريق.
وتأتي بصمة ساكا الفردية ضمن منظومة هجومية متّزنة، حيث يجمع الدولي الإنجليزي بين الحسم أمام المرمى والعمل الجماعي وصناعة الفرص، وهو ما ظهر جليًّا في مراحل متقدمة من النسخة الحالية أمام منافسين كبار، قبل أن يُثبّت رقمه القياسي الجديد خارج ملعبه، ليُرسّخ مكانته كلاعب مُؤثّر.
بهذا الفوز والإنجاز، يواصل آرسنال تعزيز حضوره الأوروبي وثقته قبل الاستحقاقات المقبلة، مستفيدا من تألّق ساكا وتوازن المجموعة تحت قيادة أرتيتا.



