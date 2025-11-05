ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي

سجّل إنجازا تاريخيا جديدا مع ، بعدما أصبح أوّل لاعب في تاريخ النادي يُسجّل في أربع مباريات متتالية خارج ضمن ، وذلك خلال الفوز (3-0) على سلافيا مساء أمس الثلاثاء، في براغ.

جاءت المباراة لتُكرّس الزخم التي يعيشها فريق المدرب ميكيل أرتيتا، إذ حسم "المدفعجية" المواجهة بثلاثية نظيفة خارج ، وواصلوا سلسلتهم المميّزة على مستوى النتائج والشباك النظيفة في هذا الموسم.

ومنح الانتصار في براغ آرسنال رقما لافتا إضافيا بسلسلة انتصارات متتالية دون استقبال أهداف، ما يعكس الصلابة الدفاعية والتناغم بين خطوط الفريق.

وتأتي بصمة الفردية ضمن منظومة هجومية متّزنة، حيث يجمع الدولي الإنجليزي بين الحسم أمام المرمى والعمل الجماعي وصناعة الفرص، وهو ما ظهر جليًّا في مراحل متقدمة من النسخة الحالية أمام منافسين كبار، قبل أن يُثبّت رقمه القياسي الجديد خارج ملعبه، ليُرسّخ مكانته كلاعب مُؤثّر.

بهذا الفوز والإنجاز، يواصل آرسنال تعزيز حضوره وثقته قبل الاستحقاقات المقبلة، مستفيدا من تألّق ساكا وتوازن المجموعة تحت قيادة أرتيتا.







