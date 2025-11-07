رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا
ولياندرو ييبز من نادي إكسابرومو كوستا
، وجوناثان غونزاليس
من نادي 22 دي يونيو
، وهما ناديان ناشطان في دوري
الدرجة الثانية، أعلنت الشرطة الإكوادورية عن مقتل لاعب كرة قدم ثالث.
اللاعب هو ميجيل نازارينو، عمره 16 عاما، من أكاديمية
الناشئين بنادي إنديبندينتي ديل فالي، وقد أعلنت الشرطة مقتله بعد أن أصيب بطلق ناري طائش في منزله في مدينة جواياكيل
الساحلية.
وأوضح النادي أن نازارينو كان في منزله عندما تعرض لهذا الحادث المؤسف، مشيرا إلى أن العنف المستشري في البلاد أودى بحياة العديد من الأبرياء خلال السنوات الأخيرة
.