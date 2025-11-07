رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

كان في منزله عندما تعرض لهذا الحادث المؤسف

بعد مقتل كل من ولياندرو ييبز من نادي إكسابرومو ، وجوناثان من نادي 22 دي ، وهما ناديان ناشطان في الدرجة الثانية، أعلنت الشرطة الإكوادورية عن مقتل لاعب كرة قدم ثالث.

اللاعب هو ميجيل نازارينو، عمره 16 عاما، من الناشئين بنادي إنديبندينتي ديل فالي، وقد أعلنت الشرطة مقتله بعد أن أصيب بطلق ناري طائش في منزله في مدينة الساحلية.

وأوضح النادي أن نازارينو كان في منزله عندما تعرض لهذا الحادث المؤسف، مشيرا إلى أن العنف المستشري في البلاد أودى بحياة العديد من الأبرياء خلال السنوات .







