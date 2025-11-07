الأخبار
رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور
كرة القدم

2025-11-07 | 00:18
رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

كان في منزله عندما تعرض لهذا الحادث المؤسف

بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز من نادي إكسابرومو كوستا، وجوناثان غونزاليس من نادي 22 دي يونيو، وهما ناديان ناشطان في دوري الدرجة الثانية، أعلنت الشرطة الإكوادورية عن مقتل لاعب كرة قدم ثالث.
اللاعب هو ميجيل نازارينو، عمره 16 عاما، من أكاديمية الناشئين بنادي إنديبندينتي ديل فالي، وقد أعلنت الشرطة مقتله بعد أن أصيب بطلق ناري طائش في منزله في مدينة جواياكيل الساحلية.
وأوضح النادي أن نازارينو كان في منزله عندما تعرض لهذا الحادث المؤسف، مشيرا إلى أن العنف المستشري في البلاد أودى بحياة العديد من الأبرياء خلال السنوات الأخيرة.



مقالات ذات صلة

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
2025-10-29

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة
2025-09-26

مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-16

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي
2025-09-09

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي

رابع لاعب يقتل بالرصاص في الإكوادور

رياضة

كرة القدم

مايكل فالنسيا

لياندرو ييبز

إكسابرومو كوستا

جوناثان غونزاليس

ميجيل نازارينو

محاكمة مالك نوتنغهام وأولمبياكوس في اليونان
خطوبة والد لامين يامال بين التهنئة والانتقاد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

