فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس
كرة القدم

2025-12-01 | 03:26
فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

أوقفت الألعاب النارية مباراة أياكس أمستردام ضد غرونينغن

أوقفت الألعاب النارية مباراة أياكس أمستردام ضد غرونينغن، بعدما تحوّل جزء من مدرجات ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام إلى ما يشبه عرضا ضخما للألعاب النارية، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء ثم اتخاذ قرار نهائي بإلغائه، لعدم القدرة على ضمان سلامة اللاعبين.
المباراة التي جمعت أياكس بضيفه توقفت بعد دقائق من صافرة البداية، إذ كانت الكرة بحوزة غرونينغن في الدقيقة الخامسة عندما انطلقت فجأة ألعاب نارية كثيفة فوق المدرج الواقع خلف مرمى أياكس.
توقّف اللاعبون عن اللعب، وابتعدوا عن اتجاه العرض، قبل أن يُطلَب منهم النزول إلى غرف تبديل الملابس مع الطاقم التحكيمي، في ظل استمرار دويّ الألعاب النارية لأكثر من دقيقة من دون وجود لاعبين على أرض الملعب، وأشارت تقارير إلى أنّ العرض أُقيم تكريما لأحد مشجعي الألتراس المتوفين. 
وبعد فترة من تعليق اللعب، قرّر الحكم إلغاء المباراة نهائيا، مبرّرا القرار بعدم القدرة على ضمان سلامة اللاعبين، فيما أكّد نادي أياكس، إلغاء اللقاء، مشيرا إلى أنه سيتّخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الحادثة.



مقالات ذات صلة

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
2025-10-20

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!
2025-11-13

أياكس في أزمة: فوزٌ يتيم في آخر ثماني مباريات!

توقّف مباراة في إسبانيا لوفاة "مشجّع مهم"
2025-11-10

توقّف مباراة في إسبانيا لوفاة "مشجّع مهم"

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم
2025-11-01

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

رياضة

كرة القدم

أياكس أمستردام

غرونينغن

