فيديو - ألعاب نارية تُوقِف مباراة أياكس

أوقفت الألعاب النارية مباراة ضد غرونينغن، بعدما تحوّل جزء من مدرجات ملعب " " في أمستردام إلى ما يشبه عرضا ضخما للألعاب النارية، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء ثم اتخاذ قرار نهائي بإلغائه، لعدم القدرة على ضمان اللاعبين.المباراة التي جمعت بضيفه توقفت بعد دقائق من صافرة البداية، إذ كانت بحوزة غرونينغن في الدقيقة الخامسة عندما انطلقت فجأة ألعاب نارية كثيفة فوق المدرج الواقع خلف مرمى أياكس.توقّف اللاعبون عن اللعب، وابتعدوا عن اتجاه ، قبل أن يُطلَب منهم النزول إلى غرف تبديل الملابس مع الطاقم التحكيمي، في ظل استمرار دويّ الألعاب النارية لأكثر من دقيقة من دون وجود لاعبين على أرض الملعب، وأشارت تقارير إلى أنّ العرض أُقيم تكريما لأحد مشجعي الألتراس المتوفين.وبعد فترة من تعليق اللعب، قرّر الحكم إلغاء المباراة نهائيا، مبرّرا القرار بعدم القدرة على ضمان سلامة اللاعبين، فيما أكّد ، إلغاء اللقاء، مشيرا إلى أنه سيتّخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الحادثة.