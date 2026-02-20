الأخبار
حارس مدان بالقتل و4 متهمين باعتداء جنسي يُثقلون النادي البرازيلي

حارس مدان بالقتل و4 متهمين باعتداء جنسي يُثقلون النادي البرازيلي
كرة القدم

2026-02-20 | 01:10
حارس مدان بالقتل و4 متهمين باعتداء جنسي يُثقلون النادي البرازيلي

بعد تسجيله رسمياً ضمن قوائم نادي فاسكو-أكري

عاد اسم حارس المرمى البرازيلي برونو فرنانديز دي سوزا لتصدّر المشهد الرياضي من جديد، بعد تسجيله رسمياً ضمن قوائم نادي فاسكو-أكري بولاية أكري للمشاركة في كأس البرازيل
ومن المرجح أن يظهر برونو في تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة "فيلو كلوب" في الدور الأوّل على ملعب "أرينا دا فلوريستا". 
وتأتي هذه العودة محّملة بانتقادات حقوقية وجماهيريّة واسعة نظراً للسجل القضائي الصادم للاعب، الذي أدين في عام 2013 بتهمة قتل صديقته عارضة الأزياء إليزا ساموديو وتقطيعها، ونال عقوبة تجاوزت 22 عاماً، قضى جزءاً منها خلف القضبان.
ولا يتوقف الجدل عند برونو فحسب، بل يواجه النادي أزمة أخلاقية موازية، حيث أفادت تقارير محلّيّة بأن أربعة لاعبين آخرين من صفوف الفريق موقوفون حالياً على ذمة التحقيق في قضية اعتداء جنسي جماعي مزعوم. 
وتترقب الأوساط الرياضية تداعيات هذه الملفات القضائية الثقيلة على مسيرة النادي في البطولة، وسط تساؤلات حادّة حول المعايير الأخلاقية في التعاقدات الرياضية، ومدى قدرة الفريق على تجاوز هذه الهزات القانونية التي تلطخ صورته العامة قبل صافرة البداية المرتقبة.


