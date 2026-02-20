الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

رئيس الاتحاد الأرجنتيني إلى المحاكمة ومنعه من السفر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الاتحاد الأرجنتيني إلى المحاكمة ومنعه من السفر
A-
A+

كرة القدم

2026-02-20 | 01:09
رئيس الاتحاد الأرجنتيني إلى المحاكمة ومنعه من السفر

استدعائه للمثول أمام المحكمة في 5 آذار - مارس المقبل

أصدرت محكمة أرجنتينية قراراً قضائياً يقضي بمنع كلاوديو "تشيكي" تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من مغادرة البلاد، مع استدعائه للمثول أمام المحكمة في 5 آذار - مارس المقبل. 
وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعّة تجريها السلطات حول شبهات تهرّب ضريبي واختلاس مبالغ تتعلق بالضمان الاجتماعي ومساهمات التقاعد الخاصّة باللاعبين والموظّفين، خلال الفترة ما بين آذار - مارس 2024 وأيلول - سبتمبر 2025. 
وشمل قرار حظر السفر أيضاً أمين صندوق الاتحاد، بابلو توفيغينو، وثلاثة مسؤولين آخرين، حيث اعتبر القاضي الفيدرالي أنّ خطورة الوقائع قيد التحقيق تستوجب تقييد حركتهم لضمان سير العدالة، في وقت تزداد فيه الضغوط الإعلامية على المؤسسة الكروية قبل انطلاق استحقاقات عالمية كبرى.
وتحدّثت تقارير عن أرقام ضخمة وشبهات غسل أموال مرتبطة بشركات مالية، إلاّ أنّ المصادر القانونية أوضحت أن التحقيقات تتركز حالياً على مخالفات ضريبيّة بالعملة المحلّية، نافية صحّة الأرقام الفلكيّة المتداولة في بعض المنشورات غير الرسمية. 
من جهته، ندّد الاتحاد الأرجنتيني بهذه الإجراءات، واصفاً إيّاها بـ "حملة تشويه" مدفوعة بتوتّرات سياسيّة مع الحكومة الحاليّة، ومؤكّداً سلامة موقفه القانوني. 
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة مداهمات طالت مقر الاتحاد وعدة أندية محلية في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي، ما يضع مستقبل إدارة الكرة الأرجنتينية تحت مجهر الرقابة القضائية الدولية والمحلية.



مقالات ذات صلة

لغياب الصفة القانونية.. رزق الله يمنع المحاكمة عن البيطار
2026-01-08

لغياب الصفة القانونية.. رزق الله يمنع المحاكمة عن البيطار

خلاف بليك ليفلي وجاستن بالدوني يشتعل مجددًا..الملف يتجه إلى المحاكمة
2025-12-05

خلاف بليك ليفلي وجاستن بالدوني يشتعل مجددًا..الملف يتجه إلى المحاكمة

فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني
2025-12-18

فيديو - وداع مؤثر أشعله نجل اللاعب الأرجنتيني

جلسة جديدة في قضية تهرّب بوسي الضريبي… ومنع سفرها يشعل اهتمام الرأي العام
2025-12-03

جلسة جديدة في قضية تهرّب بوسي الضريبي… ومنع سفرها يشعل اهتمام الرأي العام

رئيس الاتحاد الأرجنتيني إلى المحاكمة ومنعه من السفر

رياضة

كرة القدم

كلاوديو "تشيكي" تابيا

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حارس مدان بالقتل و4 متهمين باعتداء جنسي يُثقلون النادي البرازيلي
ريال بيتيس يبتكر أول قميص كرة قدم بعبق زهر البرتقال

اقرأ ايضا في كرة القدم

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

01:18

10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية

سلسلة استثنائية وتاريخية من مباريات "الكلاسيكو"

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
01:17

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق يومه بين لاجئي الروهينغا

01:17

فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا

قضى النجم الألماني السابق يومه بين لاجئي الروهينغا

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي
01:15

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل

01:15

فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي

مأدبة غداء خاصة اتسمت بالطابع السنغالي الأصيل

اخترنا لك
10 أيام من الإثارة: برشلونة يواجه ريال مدريد في ثلاث كلاسيكيات نارية
01:18
فيديو - مسعود أوزيل في بنغلادش مع أطفال الروهينغا
01:17
فيديو - نكهات سنغالية في مبادرة من النادي الدنماركي
01:15
فيديو – النجم الإيطالي كشف عن جنس مولوده بطريقة مبتكرة
01:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026