رئيس الاتحاد الأرجنتيني إلى المحاكمة ومنعه من السفر

استدعائه للمثول أمام المحكمة في 5 آذار - مارس المقبل

أصدرت محكمة أرجنتينية قراراً قضائياً يقضي بمنع كلاوديو "تشيكي" تابيا، الأرجنتيني ، من مغادرة البلاد، مع استدعائه للمثول أمام المحكمة في 5 آذار - مارس المقبل.

وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيقات موسعّة تجريها السلطات حول شبهات تهرّب ضريبي واختلاس مبالغ تتعلق بالضمان الاجتماعي ومساهمات التقاعد الخاصّة باللاعبين والموظّفين، خلال الفترة ما بين آذار - مارس 2024 وأيلول - سبتمبر 2025.

وشمل قرار حظر السفر أيضاً أمين صندوق ، بابلو توفيغينو، وثلاثة مسؤولين آخرين، حيث اعتبر القاضي الفيدرالي أنّ خطورة الوقائع قيد التحقيق تستوجب تقييد حركتهم لضمان سير العدالة، في وقت تزداد فيه الضغوط الإعلامية على المؤسسة الكروية قبل انطلاق استحقاقات عالمية كبرى.

وتحدّثت تقارير عن أرقام ضخمة وشبهات غسل أموال مرتبطة بشركات مالية، إلاّ أنّ المصادر القانونية أوضحت أن التحقيقات تتركز حالياً على مخالفات ضريبيّة بالعملة المحلّية، نافية صحّة الأرقام الفلكيّة المتداولة في بعض المنشورات غير الرسمية.

، ندّد الاتحاد الأرجنتيني بهذه الإجراءات، واصفاً إيّاها بـ "حملة تشويه" مدفوعة بتوتّرات سياسيّة مع الحكومة الحاليّة، ومؤكّداً موقفه القانوني.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة مداهمات طالت مقر الاتحاد وعدة أندية محلية في الأوّل - ديسمبر الماضي، ما يضع مستقبل إدارة الأرجنتينية تحت مجهر الرقابة القضائية الدولية والمحلية.







