رونالدو يدعم أسطورة التزلج ليندسي فون بعد معجزة طبية

خطف النجم الأنظار بلفتة إنسانية

خطف النجم الأنظار بلفتة إنسانية تجاه أسطورة التزلج الأميركية فون، إثر تعرّضها لإصابة قاسية جداً خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026.

ووجّه رسالة دعم مؤثّرة عبر " " بعد أن كشفت فون عن خضوعها لجراحة طارئة لإنقاذ ساقها اليسرى من البتر المحقّق، نتيجة مضاعفات خطيرة تمثّلت في "متلازمة الحيز" وكسر مُعقَّد في عظم الساق، عقب حادث مروّع على الجليد.

وكتب رونالدو في تعليقه الذي تصدر منصات التواصل "الأبطال يُعرَّفون باللحظات التي يفوزون فيها، وباللحظات التي يرفضون فيها الاستسلام، واصلي القتال، فالأساطير تنهض دائماً".

ولاقت الكلمات تفاعلاً واسعاً من الجماهير، فيما ردت فون بامتنان عميق مؤكّدة أنّ دعم "الدون" يمنحها قوّة هائلة في رحلة تعافيها الصعبة التي بدأتها حاليّاً على كرسي متحرك، بعد عملية "فاشيوتومي" ناجحة أجراها الطبيب توم هاكيت.







