رونالدو يدعم أسطورة التزلج ليندسي فون بعد معجزة طبية

رونالدو يدعم أسطورة التزلج ليندسي فون بعد معجزة طبية
كرة القدم

2026-02-25 | 01:58
رونالدو يدعم أسطورة التزلج ليندسي فون بعد معجزة طبية

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بلفتة إنسانية

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بلفتة إنسانية تجاه أسطورة التزلج الأميركية ليندسي فون، إثر تعرّضها لإصابة قاسية جداً خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026.
ووجّه رونالدو رسالة دعم مؤثّرة عبر "إنستغرام" بعد أن كشفت فون عن خضوعها لجراحة طارئة لإنقاذ ساقها اليسرى من البتر المحقّق، نتيجة مضاعفات خطيرة تمثّلت في "متلازمة الحيز" وكسر مُعقَّد في عظم الساق، عقب حادث مروّع على الجليد.
وكتب رونالدو في تعليقه الذي تصدر منصات التواصل "الأبطال يُعرَّفون باللحظات التي يفوزون فيها، وباللحظات التي يرفضون فيها الاستسلام، واصلي القتال، فالأساطير تنهض دائماً".
ولاقت الكلمات تفاعلاً واسعاً من الجماهير، فيما ردت فون بامتنان عميق مؤكّدة أنّ دعم "الدون" يمنحها قوّة هائلة في رحلة تعافيها الصعبة التي بدأتها حاليّاً على كرسي متحرك، بعد عملية "فاشيوتومي" ناجحة أجراها الطبيب توم هاكيت.



مقالات ذات صلة

فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد
2026-02-19

فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!
2026-01-06

"عجلة برأسين".. معجزة في بلدة لبنانية!

فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى
2026-01-01

فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!
2025-12-01

ليندسي غراهم: نسأل الله للبنان!

رونالدو يدعم أسطورة التزلج ليندسي فون بعد معجزة طبية

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ليندسي فون

ريان شرقي يحقّق أمنيّة طفل مريض في "ليون"
إصابة "ذكية" لحارس نانت تمنح زملاءه الصائمين فرصة الإفطار

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

02:20

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين

تطورت المشادة الكلامية بسرعة لتتحول إلى اشتباك جسدي واقتحام

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

02:19

فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"

موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإنجليزية

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين
02:18

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

02:18

ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين

حكم بالسجن لمدة عامين بحق مديرة سابقة

فيديو - إلغاء مباراة للناشئين في ويلز بسبب مشاجرة بين البالغين
02:20
فيديو - تصريح ساخر يثير الجدل تزامناً مع حضور "سنوب دوغ"
02:19
ليفاندوفسكي يتسبب بإدانة مديرة عقاريّة باختلاس الملايين
02:18
فيديو - عادة غريبة للمهاجم الكوري مع بشكتاش
02:16

