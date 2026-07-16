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خماسيّة النرويج تصل إلى غزّة

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خماسيّة النرويج تصل إلى غزّة
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كرة القدم

2026-07-16 | 19:20
خماسيّة النرويج تصل إلى غزّة

خصّص الاتحاد النرويجي أرباح المباراة ضدّ منتخب "إسرائيل" لصالح منظّمة "أطباء بلا حدود"

حوّل الاتحاد النرويجي لكرة القدم فوز منتخبه على منتخب "إسرائيل" (5-0) في تصفيات كأس العالم إلى مبادرة إنسانية، بعدما خصّص أرباح المباراة لصالح منظّمة "أطباء بلا حدود"، لدعم عملها الإغاثي والطبي في قطاع غزة والمناطق المتضرّرة من الحرب.
وكان الاتحاد قد أعلن قراره قبل إقامة المواجهة في ملعب "أوليفال" بالعاصمة أوسلو، موضحًا أن الأموال ستُوجّه إلى جهود المنظّمة في تقديم الرعاية الطبّيّة الطارئة ومساندة المدنيّين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية. 
وتزامنت المبادرة مع تبرّع إضافي بقيمة 3 ملايين كرونة نرويجية، أي نحو 305 آلاف دولار، قدّمته إحدى كبرى شركات الاستثمار في البلاد إلى "أطباء بلا حدود"، من دون الكشف عن هويتها علنًا.
وجاءت الخطوة لتمنح الانتصار الرياضي بعدًا إنسانيًا، إذ تحوّلت عائدات ليلة كروية كبيرة في النرويج إلى دعم مباشر للجهود الطبية في غزة.

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