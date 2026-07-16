خماسيّة النرويج تصل إلى غزّة

خصّص النرويجي أرباح المباراة ضدّ منتخب "إسرائيل" لصالح منظّمة "أطباء بلا حدود"

حوّل النرويجي فوز منتخبه على منتخب " " (5-0) في تصفيات إلى مبادرة إنسانية، بعدما خصّص أرباح المباراة لصالح منظّمة "أطباء بلا حدود"، لدعم عملها الإغاثي والطبي في والمناطق المتضرّرة من الحرب.

وكان الاتحاد قد أعلن قراره قبل إقامة المواجهة في ملعب "أوليفال" بالعاصمة أوسلو، موضحًا أن الأموال ستُوجّه إلى جهود المنظّمة في تقديم الرعاية الطبّيّة الطارئة ومساندة المدنيّين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية.

وتزامنت المبادرة مع تبرّع إضافي بقيمة 3 ملايين كرونة نرويجية، أي نحو 305 آلاف ، قدّمته إحدى كبرى شركات الاستثمار في البلاد إلى "أطباء بلا حدود"، من دون هويتها علنًا.

وجاءت الخطوة لتمنح الانتصار الرياضي بعدًا إنسانيًا، إذ تحوّلت عائدات ليلة كروية كبيرة في النرويج إلى دعم مباشر للجهود الطبية في غزة.