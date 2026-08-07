أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

سرقة مقتنيات عائلة حارس أرجنتيني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سرقة مقتنيات عائلة حارس أرجنتيني
A-
A+

كرة القدم

2026-08-07 | 19:26
سرقة مقتنيات عائلة حارس أرجنتيني

تعرّضت عائلة الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني لسرقة عدد من المقتنيات الشخصيّة

تعرّضت عائلة الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني لسرقة عدد من المقتنيات الشخصية من إحدى الحقائب المسجّلة على متن رحلة جويّة، بعد أيّام من رحيله عن ريفر بليت وعودته إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
وكشفت زوجته دانييلا ريندون الواقعة عبر حساباتها على مواقع التواصل، موضحةً أنها اكتشفت فقدان عدد من الأغراض بعد تسلّم الحقيبة، وقدّرت قيمة المسروقات بنحو 60 مليون بيزو كولومبي، أي ما يقارب 20 ألف دولار.
وأبدت ريندون استياءها من آليّة التعامل مع الأمتعة المسجّلة، معتبرةً أنّ الحادث يطرح تساؤلات بشأن إجراءات المراقبة والأمان خلال نقل الحقائب، من دون الكشف عن تفاصيل إضافيّة بشأن طبيعة جميع المقتنيات المفقودة أو المسؤول عن السرقة.
وجاءت الواقعة بالتزامن مع بدء أرماني مرحلة جديدة في مسيرته، بعدما أنهى مشوارًا استمر أكثر من 8 أعوام مع ريفر بليت، وعاد رسميًا في تموز - يوليو إلى أتلتيكو ناسيونال، النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه بين 2010 و2017 وحقق معه 13 لقبًا.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن نتائج أي تحقيق في واقعة فقدان المقتنيات.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - حارس يتصدّى لجميع الركلات الترجيحية
2026-08-08

فيديو - حارس يتصدّى لجميع الركلات الترجيحية

ارتباط حارس المرمى ياسين بونو و نورا فتحي يتصدر الترند..اليكم الحقيقة
2026-07-19

ارتباط حارس المرمى ياسين بونو و نورا فتحي يتصدر الترند..اليكم الحقيقة

وفاة حارس كيم كارداشيان في حادث سير مأساوي
2026-07-16

وفاة حارس كيم كارداشيان في حادث سير مأساوي

حارس فلسطيني يرحل قبل أن يرى طفله الأول
2026-07-02

حارس فلسطيني يرحل قبل أن يرى طفله الأول

سرقة مقتنيات عائلة حارس أرجنتيني

رياضة

كرة القدم

فرانكو أرماني

ريفر بليت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فيران توريس سفيرًا لفالنسيا في العالم
فيديو - قميص الماضي يحرج لاعبًا كولومبيًّا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

اخترنا لك
فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04
أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12
فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12
فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!
2026-08-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026