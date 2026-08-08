لفتة إنسانية من تشافي سيمونز لعائلة طفل راحل

حرص سيمونز، لاعب توتنهام، على استقبال عائلة الطفل دينيس خلال المباراة الودية المغلقة أمام خيتافي، وفاءً بوعد قطعه بعد وفاة اللاعب الصغير في حادث سير الشهر الماضي.وكان جورج، البالغ 11 عامًا، يلعب مع فريق أونغار جونيورز ويُلقب بـ"Twinkle Toes"، قبل وفاته في 10 يوليو في شمال ، وبعد علمه بالخبر عبر منشور على منصة “إكس"، كتب سيمونز "عائلة جورج مرحّب بها للانضمام إليّ وإلى عائلتي في أي مباراة مقبلة لتوتنهام".ونفّذ اللاعب وعده خلال تعادل توتنهام وخيتافي (1-1)، إذ استضاف والدة جورج ووالده وشقيقته وابن عمه في مركز "هوتسبير واي"، رغم إقامة اللقاء من دون حضور جماهيري أو إعلامي.وشاهد سيمونز المباراة برفقة العائلة، ثم اصطحب أفرادها في جولة داخل مركز التدريبات، كما قدّم للأطفال أطقمًا وأحذية رياضية، وأهدى والدي جورج الزهور.ويواصل سيمونز، البالغ 23 عامًا، حاليًا مرحلة التعافي من إصابة في الصليبي أبعدته عن نهاية الموسم الماضي وعن مباريات توتنهام التحضيرية حتى الآن.