ماغي بو غصن تنعى شقيق زوجها جمال سنان بكلمات مبكية

فُجع المنتج اللبناني جمال سنان، مالك "شركة إيغل فيلمز للإنتاج الفني"، بوفاة شقيقه ناهي سنّان، ناعياً إياه في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ينعي السيد جمال سنان وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم ناهي سنّان الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً خلفه سيرة طيبة وأثراً حسناً ورحلة مهنية ناجحة. إنّ لله وإنّا إليه لراجعون".

