نوال الزغبي وجورج خباز وغيرهما يواسون ماغي بو غضن في عزاء شقيق زوجها.. مشاهد مبكية تسيطر على الحضور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، خلال العزاء الذي أُقيم لناهي سنان شقيق زوجها المنتج اللبناني جمال سنان.

وفي التفاصيل، كانت كاميرا "أغاني أغاني"، متواجدة في العزاء، وانتشرت مقاطع لنجوم لبنان وهم يقدمون واجب العزاء لزميلتهم الفنانة ماغي بو غصن.

ووثق مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي إلى جانب بوغصن، حيث قدّمت لها واجب العزاء بوفاة شقيق زوجها، وبدت ماغي متأثّرة وحزينة، وتبادلت الحديث مع الزغبي.

وأيضا، حرصت الفنانة جيسي عبدو على مساندة صديقتها ماغي وواستها بوفاة شقيق زوجها.

وقدّم واجب العزاء لبوغصن عدد كبير من الممثلين والفنانين، مثل باسم مغنية وورد الخال وبديع أبو شقرا وساشا دحدوح وجورج خباز وغيرهم.