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رزان مغربي تحتفل بتخرج ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة
رزان مغربي تحتفل بتخرج ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة
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رزان مغربي تحتفل بتخرج ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

فن

2025-06-24 | 12:07
رزان مغربي تحتفل بتخرج ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة
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Aljadeed
رزان مغربي تحتفل بتخرج ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة رزان مغربي بتخرج نجلها الوحيد "رام" من المرحلة الابتدائية، حيث نشرت عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة ووجهت له رسالة نالت إعجاب جمهورها وعدد من النجوم.

ظهرت رزان مغربي في صورة عائلية برفقة نجلها وزوجها، وعلقت عليها قائلة: اليوم تخرج رَجُلي الشاب الوسيم من المدرسة الابتدائية. استمر في جعلي فخورة يا حبيبي، وتذكر دائمًا أن تعيش الحياة وتستمتع بالنجاح وعملية التعلم.

وأضافت: ستظل دائمًا فخري وفرحتي، وسأظل دائمًا ملاكك الحارس، خطوة بخطوة، وأنت تنتقل إلى حياة المراهقة وتحدياتها. حظًا سعيدًا يا رام.

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشور رزان، أبرزهم الفنانة ريم البارودي التي علّقت قائلة: "تهانينا.. أحبكم جميعًا"، وكذلك الفنانة حلا شيحة التي كتبت: ألف مبروك.

كما انهالت التهاني من متابعي رزان، الذين أعربوا عن سعادتهم بتخرج رام، وجاء في التعليقات: "ما شاء الله.. ألف مبروك، تشوفيه في أعلى المراتب"، و"مليون مبروك رام.. بالتوفيق دائمًا"

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