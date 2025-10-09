الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية

عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Hamza Namira (@hamzanamira)
اعتقلت السلطات الأمنية العراقية يوم امس الأربعاء الاعلامي العراقي البارز ميناس السهيل في مطار بغداد الدولي بينما كان في طريقه الى المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة المنتخب الوطني ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم.
علقت الممثلة المصرية منة شلبي لأول مرة الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن خطوبتها من منتج شهير.
تُعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.