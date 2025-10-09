الفنان المصري حمزة نمرة يعلن ترشحه لجائزة "غرامي" العالمية

اعلن الفنان المصري نمرة ترشحه رسميا لجائزة غرامي لعام 2025، وذلك عن البومه "قرار شخصي"، الذي ينافس في اثنتين من أهم فئات الجائزة، هما: "أفضل ألبوم عالمي Global Music Album"، و"أفضل أداء عالمي"، في خطوة تمثل إنجازاً عربياً لافتاً ونقلة نوعية في الموسيقى .

