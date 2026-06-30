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نورا رحال تودع نجلها الى مثواه الأخير والنجوم يساندونها
نورا رحال تودع نجلها الى مثواه الأخير والنجوم يساندونها
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نورا رحال تودع نجلها الى مثواه الأخير والنجوم يساندونها

فن

2026-06-30 | 09:44
نورا رحال تودع نجلها الى مثواه الأخير والنجوم يساندونها
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Aljadeed
نورا رحال تودع نجلها الى مثواه الأخير والنجوم يساندونها

ودّعت الفنانة نورا رحال نجلها أليكس، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مراسم جنازة أُقيمت في كنيسة مار إلياس بمنطقة الرابية، وسط أجواء خيّم عليها الحزن، وبحضور واسع من أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساتها في هذا المصاب الأليم.

وظهرت نورا رحال وهي تستقبل المعزّين محتضنة صورة نجلها الراحل، في مشهد مؤثر عكس حجم الألم الذي تعيشه، فيما حضرت الإعلامية وفاء الكيلاني إلى جانبها لتقديم الدعم والمساندة، إلى جانب عدد من الوجوه الفنية والإعلامية التي شاركت في مراسم الوداع.
وكان من بين الحاضرين النجمة سيرين عبد النور، التي حرصت على المشاركة في مراسم التشييع وتقديم واجب العزاء إلى الفنانة نورا رحال وعائلتها، تعبيرًا عن تضامنها معهم في هذا المصاب الأليم. كما شاركت في الصلاة لراحة نفس الراحل، وبدت متأثرة بالأجواء الحزينة التي خيّمت على مراسم الوداع، في مشهد عكس حجم الدعم الذي حظيت به العائلة من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظات انهيار نورا رحال أثناء توديع ابنها، حيث لم تتمكن من حبس دموعها، في مشاهد مؤثرة أثارت تعاطفًا واسعًا بين الجمهور، الذي عبّر عن تضامنه معها وقدم لها رسائل التعزية والدعم في هذه المحنة.
 

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