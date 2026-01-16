الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026

2026-01-16 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026

المعاينةُ الدبلوماسيةُ للمحركاتِ السياسيةِ اللبنانية جاءت حصيلتُها مطابِقةً لمواصَفاتِ الخُماسية ولجهودِ الموفَدَيْنِ السعودي الامير يزيد بن فرحان والفرنسي جان ايف لودريان/ ومع انتهاءِ جوْلاتِ اللقاءاتِ والزيارات/ بدا منسوبُ الايجابيةِ مرتفِعاً فوق هَضْبة التصعيد/ واذ بفترةِ هدوءٍ نسبيٍّ ومتقطع تَضرِبُ موعِداً جديداً حتى اوائلِ الشهرِ المقبل/ كي يُبنى على الخامسِ من شُباطَ مُقتَضى الخامسِ من آذار/ علماً انه وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسية/ ليس هناك من علاقةٍ شَرطيةٍ بين الاستحقاقَين/ لكنْ كلما اتَّخَذتِ الدولةُ اللبنانيةُ خُطُواتٍ الى الامام فيما يتعلقُ بالمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح/ انعكَسَ الامرُ اجواءً ايجابية تجعلُ المانِحينَ اكثرَ جاهزيةً لتقديمِ الدعم المناسِب في مؤتمر باريس الموعود// وعلى نيّة الخامسِ من آذار/ بدأتِ التحركاتُ التحضيرية من قصر بعبدا حيث عُقد اجتماعٌ امني طَلب فيه رئيسُ الجمهورية من قادةِ الاجهزة الامنية إعدادَ تقاريرَ دقيقةٍ حول حاجاتِها ليكونَ مؤتمرُ باريس على بَيّنةٍ منها/ واذ لفت اليومَ استقبالُ رئيسِ الجمهورية السفير سيمون كرم/ فإنَّ اجتماعاتِ الميكانيزم حالياً في حالة freezing مؤقتة/ اذ لا مُعطياتٍ واضحةً حتى الساعة لجهة الموعدِ المقبل لاجتماعِها عسكرياً او مدنياً/ وتقولُ المعلوماتُ إنَّ الميكانيزم من المفترض ان تعاوِدَ نشاطَها بعد جلسةِ مجلسِ الوزراء التي سيُقَدِّمُ فيها الجيشُ خُطتَه للمرحلة الثانية من حصر السلاح/.وعلى مبدأِ حصريةِ السلاح/ افتَتَحت معراب اليومَ جبهةَ إسنادٍ لاسلكية للعهد في عامِه الاول/ فبعد سنةٍ تَأَرجَحَت بين العَتَبِ والرِّضى/ كان اتصالُ التهنئةِ والاشادةِ بمواقفِ الرئيس جوزف عون/ والتأكيدِ انَّ هذه السنةَ شَكَّلتِ انطلاقةً فعليةً لمسار استعادةِ الدولة ووضعِها على السِّكَّةِ الصحيحة وصولاً الى دولةٍ فِعليةٍ وقادِرة/ وبدا الحكيم متأثِّراً بأجواءٍ خُماسيةِ الأبعادِ معطوفةً على حِكمة الزائرين ومَنطقِهم في النظرةِ الى العهد بعد اتمام عامِه الاول// وفي سنةِ العهدِ الاولى/ يتقاطعُ رئيسُ الجمهورية معَ رئيسِ الحكومة على مَسارٍ مشى خُطُواتِه على مدى عامٍ كامل في ثُنائيةٍ جَمَعت عون وسلام تحت مبدأ احترامِ الدستور وعدمِ السعيِ للمَكاسِبِ السياسيةِ او تجميعِ كُتلةٍ برلمانية/ وقد اعلنها رئيسُ الجمهورية صَراحةً في مقابلتِه التلفزيونية الاخيرة وينفذُها رئيسُ مجلسِ الوزراء في يومياتِه الحكومية/ ما اعاد الاعتبارَ لفكرةِ الدولة وصَلابةِ الموقف حيث وَضع عون نهجاً طَبَع عنوانَ المرحلةِ الحالية وأَرسَى سلام اسلوباً يَمشي باستمرارٍ تحت قَوْسِ احترامِ الدستور والمعاييرِ وحُكمِ المؤسسات// ومن لبنانَ الموعودِ باستحقاقاتٍ مقبلة الى عاصفةِ الايجابياتِ التي ضَربتِ المنطقةَ والعالم/ إيران تأجَّلَتِ احتمالاتُ الهجومِ الأميركي عليها وانتَقَلتِ المعركةُ من الفضاء الى داخلِ أروقةِ مجلسِ الامن بين ممثلَي البلدين/ أما غزة فدَخَلت مرحلةَ مجلسِ السلام الذي أَعلن ترامب الانتهاءَ من تشكيلِه/ ليحصُلَ في النهاية على ميداليةِ جائزةِ نوبل للسلام مُجَيَّرةً له كهديةٍ من زعيمةِ المعارَضة الفنزويلية ماريا ماتشادو/ عُربونَ شُكرٍ على منصِبٍ لم تَصِلْ اليه بعد.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

16-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-12
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026