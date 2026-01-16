مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026

المعاينةُ الدبلوماسيةُ للمحركاتِ السياسيةِ جاءت حصيلتُها مطابِقةً لمواصَفاتِ الخُماسية ولجهودِ الموفَدَيْنِ السعودي الامير يزيد بن فرحان والفرنسي جان ايف لودريان/ ومع انتهاءِ جوْلاتِ اللقاءاتِ والزيارات/ بدا منسوبُ الايجابيةِ مرتفِعاً فوق هَضْبة التصعيد/ واذ بفترةِ هدوءٍ نسبيٍّ ومتقطع تَضرِبُ موعِداً جديداً حتى اوائلِ الشهرِ المقبل/ كي يُبنى على الخامسِ من شُباطَ مُقتَضى الخامسِ من آذار/ علماً انه وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسية/ ليس هناك من علاقةٍ شَرطيةٍ بين الاستحقاقَين/ لكنْ كلما اتَّخَذتِ الدولةُ اللبنانيةُ خُطُواتٍ الى الامام فيما يتعلقُ بالمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح/ انعكَسَ الامرُ اجواءً ايجابية تجعلُ المانِحينَ اكثرَ جاهزيةً لتقديمِ الدعم المناسِب في مؤتمر باريس الموعود// وعلى نيّة الخامسِ من آذار/ بدأتِ التحركاتُ التحضيرية من قصر بعبدا حيث عُقد اجتماعٌ امني طَلب فيه رئيسُ الجمهورية من قادةِ الاجهزة الامنية إعدادَ تقاريرَ دقيقةٍ حول حاجاتِها ليكونَ مؤتمرُ باريس على بَيّنةٍ منها/ واذ لفت اليومَ استقبالُ رئيسِ الجمهورية سيمون كرم/ فإنَّ اجتماعاتِ الميكانيزم حالياً في freezing مؤقتة/ اذ لا مُعطياتٍ واضحةً حتى الساعة لجهة الموعدِ المقبل لاجتماعِها عسكرياً او مدنياً/ وتقولُ المعلوماتُ إنَّ الميكانيزم من المفترض ان تعاوِدَ نشاطَها بعد جلسةِ مجلسِ الوزراء التي سيُقَدِّمُ فيها الجيشُ خُطتَه للمرحلة الثانية من حصر السلاح/.وعلى مبدأِ حصريةِ السلاح/ افتَتَحت معراب اليومَ جبهةَ إسنادٍ لاسلكية للعهد في عامِه الاول/ فبعد سنةٍ تَأَرجَحَت بين العَتَبِ والرِّضى/ كان اتصالُ التهنئةِ والاشادةِ بمواقفِ الرئيس جوزف عون/ والتأكيدِ انَّ هذه السنةَ شَكَّلتِ انطلاقةً فعليةً لمسار استعادةِ الدولة ووضعِها على السِّكَّةِ الصحيحة وصولاً الى دولةٍ فِعليةٍ وقادِرة/ وبدا الحكيم متأثِّراً بأجواءٍ خُماسيةِ الأبعادِ معطوفةً على حِكمة الزائرين ومَنطقِهم في النظرةِ الى العهد بعد اتمام عامِه الاول// وفي سنةِ العهدِ الاولى/ يتقاطعُ رئيسُ الجمهورية معَ رئيسِ الحكومة على مَسارٍ مشى خُطُواتِه على مدى عامٍ كامل في ثُنائيةٍ جَمَعت عون وسلام تحت مبدأ احترامِ الدستور وعدمِ السعيِ للمَكاسِبِ السياسيةِ او تجميعِ كُتلةٍ برلمانية/ وقد اعلنها رئيسُ الجمهورية صَراحةً في مقابلتِه التلفزيونية الاخيرة وينفذُها رئيسُ مجلسِ الوزراء في يومياتِه الحكومية/ ما اعاد الاعتبارَ لفكرةِ الدولة وصَلابةِ الموقف حيث وَضع عون نهجاً طَبَع عنوانَ المرحلةِ الحالية وأَرسَى سلام اسلوباً يَمشي باستمرارٍ تحت قَوْسِ احترامِ الدستور والمعاييرِ وحُكمِ المؤسسات// ومن لبنانَ الموعودِ باستحقاقاتٍ مقبلة الى عاصفةِ الايجابياتِ التي ضَربتِ المنطقةَ والعالم/ تأجَّلَتِ احتمالاتُ الهجومِ الأميركي عليها وانتَقَلتِ المعركةُ من الفضاء الى داخلِ أروقةِ مجلسِ الامن بين ممثلَي البلدين/ أما غزة فدَخَلت مرحلةَ مجلسِ السلام الذي أَعلن الانتهاءَ من تشكيلِه/ ليحصُلَ في النهاية على ميداليةِ جائزةِ نوبل للسلام مُجَيَّرةً له كهديةٍ من زعيمةِ المعارَضة الفنزويلية ماريا ماتشادو/ عُربونَ شُكرٍ على منصِبٍ لم تَصِلْ اليه بعد.