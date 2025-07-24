صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟

انتشرت صورة تجمع بين أسطورة السعودي السابق ياسر القحطاني، وأليشا ليمان، التي توصف على أنها أجمل لاعبة كرة قدم في ، بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.وظهرت اللاعبة السويسرية بإطلالة أنيقة للغاية، مرتدية بدلة سوداء رسميّة، لا تشبه إطلالاتها الجريئة، فيما بدا ياسر بالزيّ السعودي التقليدي، وذلك خلال ظهورهما معا في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في .ونشرت ليمان صوراً من ، معبرة عن سعادتها بتواجدها فيه، وكتبت "قضيت وقتا رائعا في الرياض مع المشاركين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مدينة البوليفارد مذهلة، والجميع كان مرحبا ولطيفا للغاية، كانت تجربة لا تنسى".وكانت ليمان أنهت مؤخرا مشاركتها مع منتخب للسيدات في يورو 2025، حيث خرج الفريق من الدور ربع النهائي على يد منتخب بطل العالم، والمتأهل الى النهائي لمواجهة انجلترا مساء الاحد.