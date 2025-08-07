هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!

في جذب انتباه العالمية، تلقى اللاعب الفرنسي ماكسيم سولا، مدافع نادي سوندرييسكه، جائزة غير مألوفة بعد أدائه المميز في مباراة فريقه أمام نوردشيلاند، والتي انتهت بفوز مثير (3-29 ضمن منافسات الدوري الدنماركي .

وسُلّم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، جائزة "رجل المباراة" على شكل 55 كيلوغراما من البطاطا، قُدمت له في عربة يدوية عقب اللقاء الذي شهد تسجيله هدف الافتتاح.

ووفق ما نُقل عنه، فقد آثر اللاعب التبرع بالبطاطا إلى النادي، في حين خُصص جزء منها لأحد مطابخ الحساء المحلية.

وبحسب ما أوضح مسؤول الإعلام في النادي، فإن الجائزة جاءت في إطار مبادرة رعاية محلّيّة، حيث يُمنح حرّيّة اختيار نوع المكافأة، وقد ارتأى أن يكون هذه المرة "طريفا"، على حدّ تعبيره، وهو ما ساهم في انتشار القصة عالميا.

المدافع الفرنسي، المولود في مدينة مونبلييه، التحق بالنادي الدانماركي عام 2021، بعد تجارب سابقة في الدوري الهولندي ونادي أمارجر في كوبنهاغن، وبينما كان يُعرف بصلابته الدفاعية، وجد سولا نفسه هذا الأسبوع في دائرة الأضواء لأسباب ... قابلة للأكل.















