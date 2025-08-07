الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!
A-
A+

كرة القدم

2025-08-07 | 00:58
هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!

في مشهد طريف جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية

في مشهد طريف جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية، تلقى اللاعب الفرنسي ماكسيم سولا، مدافع نادي سوندرييسكه، جائزة غير مألوفة بعد أدائه المميز في مباراة فريقه أمام نوردشيلاند، والتي انتهت بفوز مثير (3-29 ضمن منافسات الدوري الدنماركي الممتاز.
وسُلّم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، جائزة "رجل المباراة" على شكل 55 كيلوغراما من البطاطا، قُدمت له في عربة يدوية عقب اللقاء الذي شهد تسجيله هدف الافتتاح. 
ووفق ما نُقل عنه، فقد آثر اللاعب التبرع بالبطاطا إلى مطبخ النادي، في حين خُصص جزء منها لأحد مطابخ الحساء المحلية.
وبحسب ما أوضح مسؤول الإعلام في النادي، فإن الجائزة جاءت في إطار مبادرة رعاية محلّيّة، حيث يُمنح الراعي حرّيّة اختيار نوع المكافأة، وقد ارتأى أن يكون الاختيار هذه المرة "طريفا"، على حدّ تعبيره، وهو ما ساهم في انتشار القصة عالميا.
المدافع الفرنسي، المولود في مدينة مونبلييه، التحق بالنادي الدانماركي عام 2021، بعد تجارب سابقة في الدوري الهولندي ونادي أمارجر في كوبنهاغن، وبينما كان يُعرف بصلابته الدفاعية، وجد سولا نفسه هذا الأسبوع في دائرة الأضواء لأسباب ... قابلة للأكل.







مقالات ذات صلة

فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!
2025-07-31

فيديو - نادي نرويجي يخطف الأنظار بجوائز "رجل المباراة" خارج المألوف!

خلال مباراة بولو - وفاة رجل الاعمال الشهير بعد أن ابتلع نحلة
2025-06-15

خلال مباراة بولو - وفاة رجل الاعمال الشهير بعد أن ابتلع نحلة

وفاة غامضة للشيف الشهيرة " آن بوريل " عن 55 عاما
2025-06-18

وفاة غامضة للشيف الشهيرة " آن بوريل " عن 55 عاما

كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها
2025-06-18

كريستيانو رونالدو يقدم هدية لـ دونالد ترامب ورسالة ملهمة هذا محتواها

هدية رجل المباراة: 55 كيلوغراما من البطاطا!

رياضة

كرة القدم

ماكسيم سولا

سوندرييسكه

نوردشيلاند

الدوري الدنماركي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مانشستر يونايتد على وشك إنهاء رقم قياسي استمر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية
جماهير فياريال تُطلق عريضة لوقف التعاقد مع بارتي وسط اتهامات جنائية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

00:07

فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ

وثّق نادي برشلونة لحظة استثنائية خلال فعالية جماهيرية في كوريا الجنوبية

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

00:04

مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب

أطلق أحد مشجعي مانشستر يونايتد حملة تمويل جماعي عبر منصة "GoFundMe"

اخترنا لك
فيديو - بكى فرحاً بسبب لقائه مع فرينكي دي يونغ
00:07
حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
00:06
مشجع لمانشستر يونايتد يطلق حملة تمويل جماعي للتعاقد مع لاعب
00:04
جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025