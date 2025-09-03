البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

حطّم الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة

حطّم الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة هذا الصيف، بعدما وصلت فاتورة التعاقدات إلى نحو 3.1 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى إجمالي يُسجَّل في تاريخ اللعبة.

كما تفوّق الإنفاق الإنجليزي على مجموع ما أنفقته الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى (إسبانيا، ، وفرنسا) مجتمعة في النافذة نفسها.

وبحسب تقديرات صحفية متخصصة، بلغ إنفاق الدوريات الأربع الكبرى مجتمعة قرابة 2.9 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من الدوري الإنجليزي وحده، في يؤكد اتساع الفجوة المالية بين “البريميرليغ” ومنافسيه في القارة، كما كُسِر الرقم القياسي العالمي لأموال صُرفت في نافذة صيفية عبر كل الدوريات.

وساهمت صفقات كبرى في تضخيم الأرقام، أبرزها انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الإنجليزية بقيمة 125 مليون جنيه، إضافة إلى صفقة الألماني فيرت التي بلغت قيمتها 100 مليوناً ونحو 116.5 مليوناً مع الحوافز.

وتعزو تقارير بريطانية هذا "الانفجار" في الإنفاق إلى مزيج من العوامل، من بينها انطلاق دورة لعقود البث المحلي، وتعاظم العوائد التجارية والأوروبية، إلى جانب نشاط ملحوظ في التعاملات البينية داخل الدوري الذي رفع حجم الحركة والسعر معا.

بهذه الأرقام، تُثبّت أندية البريميرليغ هيمنتها على سوق الانتقالات الأوروبية، وسط قلق متزايد لدى بقية الدوريات من اتساع الفجوة، وطرح تساؤلات حول كيفية كبح التفوّق المالي الإنجليزي في المواسم المقبلة.









