البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة
كرة القدم

2025-09-03 | 01:50
البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

حطّم الدوري الإنجليزي الممتاز الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة

حطّم الدوري الإنجليزي الممتاز الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة هذا الصيف، بعدما وصلت فاتورة التعاقدات إلى نحو 3.1 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى إجمالي يُسجَّل في تاريخ اللعبة.
كما تفوّق الإنفاق الإنجليزي على مجموع ما أنفقته الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) مجتمعة في النافذة نفسها.
وبحسب تقديرات صحفية متخصصة، بلغ إنفاق الدوريات الأربع الكبرى مجتمعة قرابة 2.9 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من الدوري الإنجليزي وحده، في مشهد يؤكد اتساع الفجوة المالية بين “البريميرليغ” ومنافسيه في القارة، كما كُسِر الرقم القياسي العالمي لأموال صُرفت في نافذة صيفية عبر كل الدوريات. 
وساهمت صفقات كبرى في تضخيم الأرقام، أبرزها انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية بقيمة 125 مليون جنيه، إضافة إلى صفقة الألماني فلوريان فيرت التي بلغت قيمتها 100 مليوناً ونحو 116.5 مليوناً مع الحوافز.
وتعزو تقارير بريطانية هذا "الانفجار" في الإنفاق إلى مزيج من العوامل، من بينها انطلاق دورة جديدة لعقود البث المحلي، وتعاظم العوائد التجارية والأوروبية، إلى جانب نشاط ملحوظ في التعاملات البينية داخل الدوري الذي رفع حجم الحركة والسعر معا. 
بهذه الأرقام، تُثبّت أندية البريميرليغ هيمنتها على سوق الانتقالات الأوروبية، وسط قلق متزايد لدى بقية الدوريات من اتساع الفجوة، وطرح تساؤلات حول كيفية كبح التفوّق المالي الإنجليزي في المواسم المقبلة.




